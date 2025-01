La sonorense ha colaborado con varios artistas, entre los que destacan Emi Muñiz, Charles Ans, Aida Rojo y Desert Niños.

La cantante y compositora sonorense Ms. Ámbar será quien representará a México en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2025, en la competencia folclórica, con la canción "No te voy a llorar".

La sonorense mencionó haber elegido el tema, perteneciente a su disco "14.28", porque tiene para ella mucho poder y carácter, y deja un impacto positivo en el público.

Ámbar Carbajal, como sus familiares y amigos cercanos la conocen, recordó que siempre tuvo inquietudes musicales, pero que no fue sino hasta el 2018 cuando inició de lleno con la música.

La cantante señaló que el abrir su panorama de oportunidades y colaborar con varios artistas no propios de su género le ha abierto muchas puertas, incluidas la de este festival internacional.

"Se me ofreció la oportunidad de colaborar con Charles Ans, quien es un conocido rapero mexicano, y de ahí salir de gira, gracias a que siempre he estado abierta a la posibilidad de viajar y conocer distintos escenarios del país, eso es muy bonito porque comparto con el público lo que más me gusta hacer", reveló.

Ms. Ambar ha colaborado con Emi Muñiz, Charles Ans, Aida Rojo, Desert Niños, entre otros, quienes han fungido como puente para dar a conocer su música a nivel internacional en países latinoamericanos.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en Chile, y pueden votar por Ms. Ámbar y mantenerse informados a través de sus redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok.