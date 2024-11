Miley Cyrus pide desestimar demanda por plagio a Bruno Mars con 'Flowers'

En la demanda, se solicitó a Miley y los coautores de su canción que dejaran de reproducir, distribuir e interpretar 'Flowers'.

Miley Cyrus, a través de sus abogados, presentó una solicitud para desestimar la demanda que enfrenta por presunto plagio al tema de Bruno Mars 'When I Was Your Man' en su éxito 'Flowers'.

Según documentos citados por medios como People y Forbes, la solicitud fue presentada el pasado 20 de noviembre en un tribunal de Los Ángeles y en ella piden que la querella sea desestimada debido a que las acusaciones provienen de Tempo Music Investments, una compañía que tiene parte de los derechos de la canción de Mars, y no del propio cantautor.

A partir de dicho argumento, la defensa de Cyrus negó los reclamos por derechos de autor y pidió a las autoridades que se atiendan a los propietarios directos de la canción y no a un cesionario.

"Sólo los propietarios de derechos exclusivos pueden demandar por infracción de derechos de autor y un cesionario de un solo coautor carece de derechos exclusivos y, por lo tanto, también carece de legitimidad para demandar por infracción" , menciona la solicitud, según People.

Demanda

La demanda en contra de la exestrella de Disney fue presentada por Tempo Music el 16 de septiembre de este año, mientras el éxito seguía cosechando récords tras resultar en el primer Grammy para la cantautora.

En las acusaciones de la demanda se enlistaron varias supuestas similitudes entre 'Flowers' y 'When I Was Your Man', tema lanzado en 2013, compuesto en parte por Bruno Mars y Philip Lawrence.

Tempo Music decidió presentar la demanda debido a que posee el catálogo musical de Lawrence, acusando que son innegables las similitudes entre ambas canciones.

"Es innegable, basándose en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man', duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos" , acusaron.

En la demanda, Tempo Music Investments también solicitó a Miley y los coautores de su canción que dejaran de reproducir, distribuir e interpretar 'Flowers', exigiendo, a su vez, una cantidad por daños y perjuicios.