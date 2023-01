Tras video de Shakira, Miley Cyrus dedica "Flowers" a Liam Hemsworth

"Llevarte a todas las fiestas, porque lo único que quería era bailar", dice Mars en el tema.

La respuesta, parodiando a Bob Dylan, está en las flores.

Si el mítico cantante decía que todo podía encontrarse en el viento, Miley Cyrus ha decidido hablar de su ex, el actor Liam Hemsworth, con quien sostuvo relación amorosa e intermitente desde 2009, consagrado con el matrimonio en 2018, pero disuelto ocho meses después, en una canción que hace alusión a los entes de pétalos.

Con "Flowers", lanzado horas después del fenómeno que ha sido la nueva canción de Shakira y el caso Piqué, Miley recuerda lo vivido con su expareja.

Y aunque jamás dice nombres, desde el primer verso queda claro a quién va dirigida la letra. Cantada en primera persona, recuerda que ambos eran una especie de sueño y juntos construyeron un hogar, al que vieron quemarse, en alusión al incendio que derrumbó su mansión en 2018.

En esa ocasión, la pareja siempre se mostró feliz e incluso hizo un donativo económico a otros afectados de la zona.

La otra parte clave de la canción de Miley es la que le da título a la misma.

Cuando acabaron, Liam le dedicó "When I was your man", de Bruno Mars, en la que un hombre considera que, para retener a su pareja, debió comprarle flores, tomado de la mano y dedicado más tiempo.

"Llevarte a todas las fiestas, porque lo único que quería era bailar", dice Mars en el tema.

Miley, entonces, recalca en "Flowers" que ella es autosuficiente y reconoce que, aunque lloró al inicio, todo se compuso.

"I can buy myself flowers (puedo comprar mis propias flores), write my name in the sand (escribir mi nombre en la arena), talk to myself for hours (hablarme a mi misma por horas), see things you don't understand (ver cosas que no entenderías)" interpreta.

"I can take myself dancing (puedo bailar conmigo) and I can hold my own hand (y tomar mi propia mano), yeah, I can love me better than you can (puedo amarme a mi misma, mejor que tu)" , continúa.

Después asegura que ella olvida todas las palabras que escuchó, porque se quiere a sí misma.