El nuevo material cuenta con 12 temas con los que explora la balada.

Son cuatro décadas sobre el escenario para Manuel Mijares, pero es hasta este momento que se atrevió a hacer un disco tomando el control de todo el proceso, algo que aseguró fue desafiante pero que le abrió su perspectiva hacía otras áreas de la industria musical.

"Me llenó el corazón el poder darme cuenta que sí podía hacer un disco, porque muchas veces te da miedo. Antes todo se lo encargabas a la disquera y tú nada más llegabas a cantar las canciones, no te involucrabas más, pero se me quitó el temor para hacerlo y me salí de mi zona de confort" , explicó Mijares.

Así nació 'Mi capricho', un álbum en el cual el llamado "Soldado del amor" abordó los géneros musicales que se le antojaban en 12 temas, como la salsa, el rock o el pop, con los artistas que se le antojaba cantar, entre ellos están Alex Lora, Gilberto Santa Rosa, Antonio Carmona, Mario Biondi, y por supuesto su hija Lucero Mijares. Las grabaciones se realizaron entre México, España e Italia, bajo la dirección y los arreglos musicales de Ettore Grenci.

"Creo que salió un disco que me tiene muy conforme, me tiene muy emocionado porque pude inmiscuirme en la producción, el poder escoger y decidir" .

También comentó que el hecho de haber invitado a colegas tan diversos entre sí, en cuanto a la propuesta musical, fue porque siente una profunda admiración por ellos y no como estrategia para llegar a otros públicos, ya que la gente que lo sigue le ha demostrado que aún quieren escucharlo y verlo en el escenario.

Pero 'Mi Capricho' tiene una segunda intención, Mijares debía experimentar con este disco, desde la planeación, la elección del arte, los compositores, los músicos, etcétera, porque ahora se hará cargo de la producción del primer disco de Lucero Mijares

"Con esto me siento capaz de poner intervenir en el disco de Lucerito, que ya le tocaba. Creo que se está ganando el cariño de la gente, porque así como la ven es en la casa. Con este ejercicio me siento bastante confiado en poder hacer algo bueno para ella" , señaló el cantante.

Este disco, que es el número 33 de su carrera, ya se encuentra disponible en las diversas plataformas digitales. Además, Manuel Mijares se prepara para regresar al Auditorio Nacional con el Twor Amigos, al lado de Emmanuel el 20 de febrero, con lo que llegarán al concierto 81 en dicho recinto.