Melissa de Matisse protagoniza altercado con fotógrafa en un evento

Durante los Eliot Award, la vocalista tuvo un enfrentamiento una mujer que le tomaba fotos

Lo que debía haber sido un momento de alegría se volvió bastante tenso y molesto para Melissa Robles, vocalista de Matisse, luego de enfrentarse a una fotógrafa durante los Eliot Awards 2024.

El momento fue captado por una usuaria de TikTok que compartió el video donde se ve cómo la intérprete de "Como lo hice yo" se hizo de palabras con una mujer a la que acusó de no respetar su espacio.

En la alfombra amarilla del evento, la cantante estaba acompañada de sus compañeros de banda Pablo Preciado y Román Torres, con quienes posaba para los medios de comunicación que cubrían los premios.

Fue entonces que, de un momento a otro, Melissa cambió radicalmente su actitud y se lanzó contra la fotógrafa para hacerse de palabras con ella.

"¡Oye! No, no hagas eso… No me faltes al respeto… No nos tomes fotos, así no ", se escucha a la cantante decirle a la fotoperiodista.

Más tarde, por medio de sus redes sociales, Meilssa decidió pronunciarse sobre el incidente y dar a conocer su versión de la historia.

La originaria de Mexicali comenzó explicando que durante las alfombras rojas hay muy poco espacio que divide a los periodistas y a los artistas, por lo que suele haber mucho caos. Entonces contó que todo lo ocurrido durante el evento fue por un maltrato que sufrió el fotógrafo oficial de Matisse.

"Nuestro fotógrafo y videógrafo, Luis, que es un personaje muy importante en esta historia, se agachó educadamente para no tapar a nadie de prensa, porque él estaba por dentro de la alfombra... Alguien de nuestro equipo nos gritó: ‘posen primero con Luis’ para asegurar la foto que subimos a redes", explicó Melissa.

"Creo que nadie volteó más que yo… Y cuando volteó con Luis, veo que hay una persona, una fotógrafa que está del otro lado... Agarra a Luis de su sudadera, ella atrás, él está hincado y ella mete su mano para agarrarlo... Tuerce la mano y lo estampa contra la valla metálica", contó la cantante.

Melissa Robles tuvo un altercado con una fotógrafa en la alfombra de los premios Eliot. Ella ya salió a dar declaraciones y explicó cómo estuvo pic.twitter.com/OlkuBJHtq7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 1, 2024

Dijo que todo lo sucedido fue meramente para defender a su compañero y lamentó que haya personas que tengan este tipo de comportamientos.