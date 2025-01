Maya Nazor y Santa Fe Klan hacen polémica

La modelo expresó sentir preocupación por su seguridad y su hijo.

La polémica entre Maya Nazor y Santa Fe Klan continúa, esto tras las fuertes declaraciones que hicieron ambos por medio de sus redes sociales sobre la convivencia con su hijo Luka, donde el rapero mostró la fuerte cantidad de dinero que le da para la manutención del pequeño y que Nazor negará todo lo dicho por el artista, además de expresar su temor al famoso.

Este conflicto inició cuando Maya fue objeto de críticas por parte de los usuarios tras los comentarios de Santa Fe Klan donde señalaba que no sabía cuándo vería de nuevo a su hijo, ya que Luka se fue de vacaciones con Nazor a Europa, sin fecha clara de regreso, y dió a entender que no se le permitía verlo.

A lo que de manera inmediata la modelo, desmintió tales insinuaciones y mencionó tener contacto con el rapero, donde resaltó que ella se encuentra en la mejor disposición para que ellos se vean y arremetió por hacerse el víctima y nunca salir a defenderla de los chismes falsos que rondan en redes sobre ella.

Posteriormente, el intérprete de ‘Por mi México’ subió una captura de pantalla de una transferencia bancaria de un monto de 250 mil pesos, donde etiquetó a Maya Nazor y señaló que esa cantidad es la que le debe depositar cada mes hasta que Luka cumpla 18 años y que la cifra va en aumento cada año.

“Yo si tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que mi familia lo conozca (...) ya me canse de estarle rogando porque solo me permite verla 1 o 2 horas”

Asimismo, el artista señaló que por respeto nunca había salido a hablar sobre el tema pero que se encontraba fastidiado de que se aprovechen de él y que solo “quiera quitarme mi dinero para disfrutarlo ella (Maya)”.

“Yo también pudiera cuidarlo igual como ella lo cuida, yo tengo valores y educación”. En otra historia posteada, el cantante reiteró que siempre ha cuidado de su hijo y que no le ha faltado nada. Además, señaló que Maya se aprovecha de él.

"Nunca he dejado de darle la pensión a Maya desde que me demandó, porque sus abogados me intimidan. Tengo todas las pruebas de las transferencias y de las veces que le entregué el dinero en efectivo, pero no tengo por qué subirlas aquí. Mi familia, mi contador y ella saben que le he cumplido mes a mes", afirmó.

De la misma manera, mencionó que poseé evidencias de las demandas que Maya ha interpuesto para presionarlo y obtener dinero. Lamentó haber puesto su amor y confianza en una persona cuya realidad, aseguró, ahora es distinta a la que conocía.

Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de intimidación

Ante esto, Maya expresó su preocupación por su seguridad y la de Luka, ya que afirmó que el artista llega armado cuando en ocasiones visita al menor: “así viene siempre con mil hombres armado a ver a su hijo, que ni siquiera tiene permiso de portación de armas, solo uno o dos. Lo hace para meterme miedo y exponiendo al niño” , escribió en redes sociales.

La modelo contó que e inclusive el cantante ha dejado una camioneta a las afueras de su vivienda para vigilar mientras el menor salía con ella: “¿qué necesidad hay de ver a tu hijo con tanta gente si puedes venir tú solo y darle tiempo de calidad y visitas sanas de acuerdo a la edad de nuestro bebé?”.

De la misma forma, Maya afirmó que hay un acuerdo firmado sobre los horarios de visita que no ha sido respetado, ya que ha incumplido con sus responsabilidades como padre: "cuando él lo ve una o dos horas es porque él quiere. En sus últimas tres o cuatro visitas, yo no he estado presente y tengo miedo".

Sobre la pensión, Nazor señaló que esa transferencia corresponde al mes pasado y que no siempre cumple con lo establecido: "Les recuerdo que todos los papás tienen que cumplir con una pensión. Él no ha dado dinero este mes; tampoco lo dio hace dos, tres o cinco meses. No es el dinero que me ha estado dando desde que nos separamos. Incluso, cuando salió el chisme de que me daba 200 mil pesos, no me daba ni un peso".

En uno de sus mensajes más contundentes, Nazor señaló el miedo que tiene por las consecuencias de la situación: “Si algo me pasa, culpo a Ángel Jair Quezada Jasso, porque solo quiere ejercer violencia económica. Yo no necesito pensión, pero como mamá voy a defender a mi hijo con garras y con fuerza porque es lo único que me interesa. Lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone.”