Maya Nazor reacciona al beso de su expareja Santa Fe Klan con Karely Ruiz

Maya Nazor, la exesposa de Santa Fe Klan, fue interrogada por los internautas después de que se viralizara el momento del beso con Karely Ruiz en Monterrey.

La polémica que se desató tras el beso que se dieron en vivo el rapero Santa Fe Klan y Karely Ruiz sigue dando de qué hablar, luego de que en redes sociales se criticara a la modelo por "meterse" con el ex de su "amiga", la también modelo Maya Nazor.

Ruiz habló en un en vivo sobre el linchamiento que se le ha hecho y dejó claras dos cosas: que Maya Nazor no es su amiga y que sí le gustó el beso que se dio con el rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe.

Karely dijo que es soltera y que puede hacer lo que quiera, pero que al ver que en redes se hizo un escándalo porque supuestamente se besó con el ex "de una amiga", aclaró:

"Vi tanto caos que porque ‘mi amiga’, yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad, no soy amiga de una persona, o sea, sí nos comentamos, tengo chavas que me comentó con ellas pero normal, como todas, estoy pensando en mí, en facturar", expresó.

Santa Fe Klan y Karely Ruiz. (Foto: Redes / EXPRESO)

Karely reconoció que en el en vivo dijo cosas un poco subidas de tono, pero que "ni modo" y ella misma se mostró sorprendida por la convocatoria que tuvo su transmisión, pues muchas personas se conectaron precisamente por si decía algo del beso que se dio con el rapero mexicano.

Aunque Karely admitió que sí le gustó el beso que se dio en pleno escenario con su amigo Santa Fe, aseguró que "no le gusta", pero que el beso se dio sin ser planeado, y que "estuvo chido, estuvo prendido".

"¿Qué tiene?, yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal", dijo.

Maya Nazor es cuestionada por el beso de su ex

Desde que Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron hace unos meses tras el nacimiento de su hijo Luka, la modelo ha sido cautelosa sobre el tema, aclaró que no le pidió pensión al rapero, como se dijo, y que ambos tienen una relación cordial por el bien de su hijo.

Santa Fe ha dejado ver en entrevistas que se podría dar una reconciliación entre ellos en un futuro, sin embargo, con lo que pasó este fin de semana, del beso en pleno escenario durante su concierto en Monterrey, los seguidores de la pareja ven lejana esa posibilidad.

A Maya la han cuestionado en redes sobre lo ocurrido, buscando que dé su opinión sobre la que los cibernautas llamaron su "amiga", Karely Ruiz, por comentarios que le hizo a Maya en sus fotos de Instagram.

Y aunque Maya hizo un en vivo para platicar con sus seguidores, se mostró más preocupada en no mostrar el rostro de su hijo, que en lo que había pasado entre su ex y Karely Ruiz.

"De mi siempre han inventado muchos chismes, no tengo por qué darle explicaciones a la gente, entonces, si yo no salí nunca a defenderme de temas, no voy a hablar de temas que ya no son míos directamente", expresó.

Ante el bombardeo de preguntas y de palabras de aliento, Maya, nerviosa, trató de evadir el tema con una sonrisa.

"Tengo a mi bebé, ni siquiera he podido comer, mejor voy a terminar de comer y voy a estar con mi bebecito, seguirle cantando y bailando con toda la energía".

Maya Nazor con su bebé. (Foto: Redes / EXPRESO)

Nazor, quien aparece en varios videos del rapero, como "Mar y Tierra" y "Luka", confesó que se siente feliz disfrutando de su maternidad y de su soledad.

"Voy a ponerme a ser feliz con mi bebé, yo sola, como en esas veces que pones música, te estás probando la ropa y te ves al espejo, esa felicidad, wow, yo, se los juro, disfruto mucho estar sola, uno tiene que aprender a amar su soledad; yo estoy muy bien, feliz, se los juro, todo bien", expresó.

Maya Nazor no mencionó el nombre de su ex Santa Fe Klan ni el de Karely, y admitió que como ser humano siente, pero que está bien, y que ver los ojos de su hijo la vuelven la mujer más feliz del mundo.

"A veces uno no siente nada y es la gente la que te hace sentir cosas, pero todo bien, todo bien, obviamente soy ser humano y siento cosas, pero estoy bien; tengo unos ojitos, los de mi hijo, que cuando los veo digo: no necesito nada más; me tengo a mi", finalizó.