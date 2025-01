Maya Nazor arremete contra Santa Fe Klan

La influencer rindió declaraciones tras las fuertes criticas que ha recibido.

A pesar de que Maya Nazor y Santa Fe Klan han mantenido alejado de los medios todo lo relacionado a lo de la crianza de su hijo, el intérprete de ‘Por mi México’ desató una polémica en redes por sus declaraciones donde reveló que no pudo estar junto a su hijo donde dió a entender que no tendría la oportunidad de verlo en Día de Reyes, algo ante lo que la influencer no dudó en responder.

Ángel Jair Quezada Jasso conocido como Santa Fe Klan, el pasado 6 de enero regaló juguetes a los niños de la colonia Santa Fe, en Guanajuato, donde aprovechó para enviar un mensaje a su hijo Luka, donde se mostró triste por no poder compartir esta fecha de Día de Reyes con él.

“Me agüita pues, yo ahorita estaría con mi niño, pero no se dio la oportunidad, sino le hubiera comprado un ching* de juguetes (…) Ya será después, está chido ver a los morritos felices con eso se me llena ese vacío. A ver cuándo regresa, ahora que vuelva, no sé cuándo vayan a regresar, pero me han mandado fotos”, dijo Santa Fe Klan y le envió un mensaje a su hijo: “Te amo, mi niño. Te amo un ching* y ya sabes qué onda y aquí te podría dar todos los regalos del mundo, pero te regaló mi amor, que es para siempre”.

Ante dichas declaraciones, Maya Nazor fue objeto de críticas por parte de los usuarios, a lo que la modelo no pensó dos veces para salir hablar al respecto y defenderse por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde declaró tener comunicación constante con el rapero a quien señaló por no defenderla ante los rumores.

"Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo, ni preguntar por él y sale haciendo videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece; por festejar mi cumpleaños al lado de mi hijo con el que estoy todos los días, que cuando enferma estoy yo ahí, quien lo lleva a la escuela y le prepara el almuerzo. Yo siempre estoy en la mejor disposición para que Luka vea a su papá y él nunca ha salido como padre de Luka a defenderme de chismes falsos que me hacen, sabiendo él la verdad, le avisé que iríamos de viaje antes, incluso le pregunté y él estuvo de acuerdo porque cada decisión la consulto con él” , escribió la modelo.