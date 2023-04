¿Por qué acabó el matrimonio de Maribel Guardia con Joan Sebastian?

Después de la terrible noticia de Julián Figueroa, hijo de ambos artistas, se comentó el por qué había crecido sin sus papás juntos.

José Julián Figueroa falleció la noche del domingo 9 de abril. El joven de 27 años de edad fue encontrado inconsciente en su habitación de la casa donde vivía en la Ciudad de México. Al lugar llegaron los profesionales médicos en una ambulancia de emergencias y los efectivos de la policía, pero el compositor ya estaba sin vida.

La muerte del cantante impactó en todo México y en los países de Latinoamérica por lo trágico de la situación y el misterio que envuelve su fallecimiento. Además, José Julián Figueroa es hijo de la exitosa actriz Maribel Guardia y del reconocido cantante Joan Sebastian. Según los informes forenses el cuerpo no presentaba signos de violencia y todo indica que el joven sufrió un infarto cerca de las 19 horas cuando estaba solo en su casa.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Desde que la muerte de José Julián Figueroa fue confirmada por su madre Maribel Guardia, todos los fanáticos han repasado distintos momentos de su vida y han traído del pasado algunos detalles que tienen que ver con la etapa de su niñez y adolescencia.

Una de las consultas más frecuentes que surgen entre los seguidores del joven compositor y cantante es por qué no creció con sus padres juntos. La respuesta a esta pregunta la reveló Maribel Guardia hace un tiempo en una entrevista en el programa "Netas Divinas". La actriz habló del engaño de su por entonces pareja Joan Sebastián y de cómo pudieron reconstruir su relación y forjar una sólida amistad.

La versión de Maribel Guardia

"En los cuernos debes saber cuándo perdonar y cuándo no. Yo creo que a veces una relación de muchos años tal vez haya un desliz y tú tienes que evaluar si tal vez esta persona merece una segunda oportunidad porque todos nos podemos equivocar. Pero en el caso de Joan yo sabía que no era un desliz, sabía que era un comportamiento habitual que él tenía y que yo no estaba dispuesta a sufrirlo una vez más", dijo Maribel Guardia hace 6 años en una entrevista.

"Yo sabía que algo estaba mal, se sentía en la casa. Llegas y todo te molesta. Yo sabía que algo andaba mal pero lo veía por sus actitudes que estaba raro", agregó la actriz.

Además, resaltó la importancia de reconstruir la relación con Joan Sebastián después de la ruptura amorosa.

"Lo importante es que mantuvimos una amistad muy linda toda la vida y yo le doy gracias a Dios que estuve con él cuando estuvo muy enfermo, lo pude ver, estar con él, platicar, estar en el hospital. El amor no se puede tirar a la basura. El amor se tiene que transformar. Hay gente que pasa del amor al odio, pero yo con Joan siempre lo quise y lo defendí. Lo quería como si fuera de mi familia, es que fue mi familia. Lo admiraba mucho y fue el padre de mi único hijo", dijo Maribel Guardia.

"Joan se hizo amigo de Marco y nos invitaba a todas las cosas que hacía. Últimamente cuando le hizo la fiesta a una de sus hijas, yo creo que él ya sabía que estaba mal y fue muy triste. Yo me la pasé llorando por lo mal que estaba. Me insistió para que fuera con Marcos. Fue como una boda esa fiesta de 15 años. Estaban todas las personas que él quería", cerró la actriz en la entrevista.