'¡It's Time!': Mariah Carey inaugura oficialmente la temporada navideña

La cantante conocida como la "Reina de Navidad" subió un video para despedir el Halloween y darle la bienvenida a las fiestas decembrinas

No hay plazo que no se cumpla, pues todos los fans de Mariah Carey saben que a partir del 1 de noviembre comienza oficialmente la temporada navideña.

La cantante, quien es considerada la "Reina de la Navidad" por su canción "All i want for Christmas is You" publicó un divertido video en sus redes sociales, donde se despide del Halloween y le da la bienvenida a las fiestas decembrinas.

En el material que puede verse en blanco y negro, a Mariah vestida como Morticia Addams, mientras baila un tango con un hombre vestido igual que Homero Addams (ambos personajes de Los Locos Addams).

En medio de su baile, lanza una daga a su pareja y se detiene todo abruptamente. De pronto, se abre un closet y vuelan páginas de calendario con el 30 y 31 de octubre. Cuando se ve la página del 1 de noviembre, se ve que dentro hay un outfit navideño de Santa Claus.

De pronto todo toma color y Mariah aparece sobre un trineo mientras canta el clásico "¡It's Time!" ("Llegó la hora" en español). Todo alrededor se vuelve navideño, incluso el hombre caracterizado como Gomez se convierte en un muñeco de nieve.

Es así como la cantante recibe la temporada navideña y celebra que su icónica canción podrá volver a escucharse en todos los rincones del mundo.

Por esta temporada, "All i want for Christmas is you" suele posicionarse en la lista Hot 100 de Billboard y produce millones de reproducciones en Spotify que le ha dado a Mariah.