Mariah Carey y Beyoncé cantarán en el partido de Navidad de la NFL

El encuentro deportivo de los Kansas City Chiefs contra los Pittsburgh Steelers; y los Baltimore Ravens contra los Houston Texans, reunirá a grandes estrellas de la música

El partido navideño de la NFL se llenará de artistas musicales, pues Mariah Carey y Beyoncé ya confirmaron su participación en el encuentro deportivo que se transmitirá por Netflix.

Será el miércoles 25 de diciembre que se llevará el esperado juego de los Kansas City Chiefs contra los Pittsburgh Steelers; y los Baltimore Ravens contra los Houston Texans que contará con la participación musical de la llamada “Reina de Navidad” y la cantante apodada por algunos de sus fans como Queen B.

Beyoncé publicó en sus redes sociales un video llamado “A Cowboy Carter Christmas”, donde se le ve a la intérprete de “Single Ladies” con sombrero vaquero, vestida con un gran abrigo de piel, pantalones y botas color blanco en un paisaje de nieve.

Junto a ella hay un cactus decorado igual que un árbol navideño, cuyas luces se encendieron con un movimiento de mano de Beyoncé para simular que disparó un arma.

Es así como entonces se anuncia que la artista será la encargada de cantar en el Medio Tiempo del partido navideño.

Esto representará el gran regreso de Beyoncé a los escenarios desde el lanzamiento de su álbum “Cowboy Carter”. Cabe recordar que la cantante se presentó en el Medio Tiempo del Super Bowl 2013 con Destiny’s Child, y en el 2016 regresó para participar en el espectáculo de Coldplay y Bruno Mars.

Por su parte, Mariah Carey será la encargada de ponerle el toque navideño al evento deportivo, al interpretar su famoso tema “All i want for Christmas is you”, que es icónico para esta temporada festiva.