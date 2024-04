"¡Qué sería de mí en Hermosillo sin ti!": El 'Buki' enciende la ExpoGan 2024

Marco Antonio Solís presentó su 'Agradecido Tour' en la Explanada de Las Estrellas de la Expo Gan Sonora 2024.

Bajo la luz de la luna llena y ante miles de sonorenses, Marco Antonio Solís inauguró oficialmente la 'Explanada de Las Estrellas' en la Expo Gan Sonora 2024.

El cantante michoacano apareció en el escenario en punto de las 22:15 horas para arrancar su 'Agradecido Tour' con 'Se va muriendo mi alma'.

Sonriente, carismático y acompañado de cuatro bailarinas, el artista también conocido como 'El Buki' recibió el aplauso del público mientras proseguía con 'Y ahora te vas'.

" Qué sería de mí en Hermosillo sin ti ", dijo el Buki mientras cantaba su éxito 'Dios Bendiga Nuestro Amor'.

El cantante tomó un momento del concierto para agradecer a todos por acompañarlo esa noche.

" Qué hermosa luna la que nos acompaña esta noche ", expresó el artista antes de seguir con 'Bajo los ojos de Dios', 'El perdedor', 'Cuando te acuerdes de mí' y más.

Le muestran todo su cariño

Rosas y pancartas con mensajes amorosos fueron algunas de las muestras de cariño que el cantante recibió a lo largo de su show, especialmente por parte de Isela Muñoz, una hermosillense que ha sido su fan desde hace 50 años y acudió con una enorme lona donde pedía a Marco Antonio poder estrechar su mano.

" Me transmite tanta paz, tanta alegría. Yo solo quiero estrechar su mano ", dijo a e Media.

Además de la música y el baile, Marco Antonio también compartía reflexiones como suele hacerlo en X (antes Twitter).

" Me encantan las ferias. ¿Saben que hace mucho que no me subo en una rueda de la fortuna? Las ferias unen a la familia, la familia es el núcleo del amor ", expresó el cantante.

'Tu cárcel' se convirtió en una de las canciones más coreadas de la noche, así como '¿A dónde vamos a parar?', 'Morenita', 'O me voy o te vas' y 'la venia bendita'.

Pero el michoacano dejó lo mejor para el final. 'Si no te hubieras ido', 'Mi eterno amor secreto' y 'Más que tu amigo' fueron las canciones con las que el Buki se despidió de Hermosillo. Y como suele hacerlo, hizo una reverencia ante el público mientras rezaba en silencio.