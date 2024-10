Mamá del hijo de Liam Payne exige dignidad y respeto a su muerte

Cheryl Cole explotó en redes sociales tras las filtraciones de fotografías y datos de la investigación por la muerte del exintegrante de One Direction

Cheryl Cole, madre del único hijo de Liam Payne, acudió recientemente a sus redes sociales para hacer un llamado a mantener limpia la imagen del cantante de "Story Of My Life", además de criticar la campaña que algunos medios han comenzado para "explotar" y sacar provecho de la tragedia.

"Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano.

Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre", aseveró en el comunicado.

La cantante, de 41 años, mantuvo una relación amorosa con Payne a mediados de 2016, y concluyó dos años después, no sin antes haber concebido juntos a un pequeño llamado Bear.

"Lo que más me preocupa es que un día Bear tendrá acceso a los informes aberrantes y la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro.

Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntese si les gustaría que su propio hijo o familia los leyera", indicó.

Cole finalizó su mensaje con una invitación para que los medios y usuarios de redes sociales brinden privacidad y dejen el tema de la muerte de Liam de lado, considerando las circunstancias escandalosas de los sucesos, así como las filtraciones de información y multimedia que han surgido.

"Por favor denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte, para que pueda descansar en paz al fin", se leyó.