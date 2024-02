Maluma cumple el sueño de su mamá y la lleva a concierto de Luis Miguel

A través de sus redes sociales, el cantante compartió momentos de su noche junto a su madre.

La noche del pasado sábado, más de 30 mil espectadores se reunieron para disfrutar del esperado concierto de Luis Miguel en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, pero hubo un asistente que llamó la atención más que todos: Maluma.

El reconocido cantante urbano no solo estuvo presente en el espectáculo, sino que también compartió la experiencia con su madre, Marlli Arias, una ferviente seguidora del 'Sol de México'.

Según revelaciones del propio Maluma, el sueño de su madre era presenciar en vivo y en directo a Luis Miguel, motivo por el cual no dudó en acompañarla a este evento tan especial. A través de sus redes sociales, el cantante compartió momentos de su noche junto a su madre, destacando la emoción de ella al ver al ídolo mexicano sobre el escenario.

El día comenzó con una publicación en la que Maluma mostraba cómo él y su madre abordaban un avión privado rumbo al concierto. Posteriormente, compartió imágenes de su viaje y de la experiencia dentro del Coliseo, donde se les vio disfrutando del espectáculo y degustando una cena después de casi dos horas de música ininterrumpida.

Marlli, por su parte, también compartió en sus redes sociales momentos del concierto, destacando las interpretaciones de Luis Miguel de algunos de sus éxitos más memorables como "Será que no me amas", "Suave" y "Hasta que me olvides".