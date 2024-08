Majo Aguilar confirma que no fue invitada a la boda de Ángela y Nodal

La cantante ha intentado desvincularse de la polémica que rodea a la familia, especialmente su prima Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal

Majo Aguilar afirma que, así como Emiliano, el hermano mayor de Ángela Aguilar, no fue invitada a la boda de su prima y Christian Nodal, pues hasta reveló que no tenía conocimiento de que la pareja estaba por casarse, sino hasta que vio las imágenes que se viralizaron en internet.

La hija de Susana Carillo y Antonio Aguilar Jr, Majo, es otra de las integrantes de la dinastía que se ha granjeado una carrera dentro de la música regional pero, desde sus inicios, se ha dado a conocer por su personalidad reservada, pues siempre ha tratado de evitar las polémicas, así como las comparaciones con su prima menor.

Desde hace años, mucho se ha especulado acerca de una supuesta rivalidad entre ella y Ángela, pues a pesar de que se llevan 10 años, ambas interpretan el mismo género.

Y aunque en más de una ocasión Majo, de 30 años, ha negado algún tipo de fricción con Ángela, de 20, la confirmación de que no fue invitada a su boda, como se sospechó, alimentaría los rumores de que la relación familiar no es nada estrecha.

Pese a que aclaró que a ella no le correspondía hablar de la relación de su prima, la intérprete de "Hoja en blanco" dijo a "Despierta América" que ni siquiera estaba enterada de que su prima estaba planeando caminar hacía el altar con Nodal.

" No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad ".

Pese a no ser convocada a la ceremonia matrimonial, deseó que " les vaya lindo " en esta nueva etapa como pareja.

Por su parte, expresó que no tiene ninguna prisa de hacer lo propio con Gil Cerezo, su actual novio, pues destacó que se encuentran en un muy buen momento, y no ve la necesidad de precipitar decisiones dentro de su relación.

" No tengo prisa, estamos muy contentos, muy tranquilos, hemos construído una relación y no hay ninguna prisa, no estamos corriendo ", destacó.

Finalmente, la cantante confió que alista la producción de su próximo álbum, que se titulará "Mariachi Tumbado".