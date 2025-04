El sonorense anunció el cambio en su rumbo artístico a través de sus redes sociales.

El cantante sonorense Luis R. Conríquez, una de las figuras más destacadas de los corridos tumbados, sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará de interpretar este género que lo hizo famoso.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete anunció el cambio en su rumbo artístico: “Entramos a una nueva etapa mi gente sin corridos y todo eso”, escribió al comienzo de su mensaje.

El intérprete de 'Si no quieres no' también expresó su pesar por no poder complacer a su público con los temas que lo han acompañado durante su ascenso en la industria musical: “Se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar” , añadió.

En su mensaje también confirmó que su decisión se debe a los cambios en la industria y modificar los contenidos musicales: “Nos sumamos a la causa de cero corrido y pa’ delante” , finalizó.

Minutos después, el cantante amplió su postura con otro mensaje en redes sociales, dejando claro que no es él quien dicta las reglas,

"Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa: que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa' delante, en cualquier artista” , escribió en su canal de Instagram.

Por otra parte, precisó que confía en que sus verdaderos seguidores lo acompañarán en cualquier estilo que decida interpretar.

“Plebes, ánimo, los quiero mucho. La gente que nos quiere y nos ve bien, hasta con bachatas nos va a seguir, ¡jaja!" , destacó.

Luis R. Conríquez, originario de Caborca, Sonora, se posicionó como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados. El cantante comenzó en la industria musical escribiendo canciones para otros artistas de la música regional mexicana. Su primer álbum 'Mis inicios', lanzado en 2018, lo realizó bajo el sello discográfico de Kartel Music, después de trabajar en una gasolinera, etapa en la que comenzó a escribir sus canciones.