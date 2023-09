Foto de Luis Miguel revive sospechas de supuesto doble en conciertos

En la imagen en cuestión aparece el intérprete de 'La incondicional' junto al cineasta Brett Ratner, en lo que parece ser un lujoso restaurante y pasando un gran momento.

Uno de los regresos más esperados dentro de la escena musical era, sin lugar a dudas, el de Luis Miguel; y aunque su tour 2023 ha sido todo un éxito en cuanto a ventas, se ha visto empañado por la polémica.

Durante su paso por Argentina, el primer país en la agenda, el llamado 'Sol de México' enfrentó un viejo, pero ya muy conocida especulación: el uso de dobles durante sus shows, pues el cambio físico tan grande que experimentó durante estos años lejos de los escenarios hizo que algunos de sus fans ya no lo reconocieran.

Aunque, conforme han ido avanzando las fechas, las especulaciones se fueron apagando, una nueva foto del cantante, que ya circula en las redes sociales, ha hecho que los usuarios vuelvan a preguntarse si el hombre que se ha presentado noche a noche, arrebatando los suspiros de su público, es o no es el verdadero Luis Miguel.

En la imagen en cuestión aparece el intérprete de 'La incondicional' junto al cineasta Brett Ratner, en lo que parece ser un lujoso restaurante y pasando un gran momento, pues ambos mantienen una gran sonrisa en los labios. Incluso, se le puede ver a Micky abrazando al director de manera afectuosa.

Sin embargo, lo que llamó la atención es la expresión del astro, pues a diferencia de las fotos que aparecen en sus cuentas oficiales, en esta no hay ni una señal de edición y las líneas de expresión, así como cualquier tipo de imperfección facial es evidente.

Para muchos esta postal es la prueba de que Luis Miguel está siendo suplantado por otra persona, pues aseguran no se parece al artista que vieron en 2018, cuando llevó a cabo su última gira internacional: "Los que somos fanáticos le conocemos todos los gestos y más su sonrisa. No se dan cuenta que no es él", "Ese no es Luis Miguel", "¿Todavía piensan que es el verdadero Luis Miguel?", "Ese no es Luismi, me perdonan" , son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras algunos dudan de su 'originalidad', otros más salieron a su defensa y explicaron que tan solo se trató de una mala foto, pues en vivo se sigue viendo tal y como muchos lo recuerdan, solo que con algunas señales evidentes del paso del tiempo: "La foto no le favoreció, porque él está muy bello", "Lo más bonito es verlo sonreír", "Si él es feliz, nosotros también", "Tan hermoso Luis Miguel", "Me encanta verlo tan pleno, tan acompañado. Dios le de mucha vida" , agregaron.

Hasta este martes el cantante no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, aunque hace algunos años fue cuestionado por un medio argentino sobre su supuesto uso de dobles y así reaccionó: "Te acostumbras, no es la primera vez, forma parte. Al principio sí me afectaba, porque decía: '¿Por qué dicen algo tan fuerte?', con el tiempo y los años te haces más fuerte, te das cuenta que es cosa del mismo medio" .