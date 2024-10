Luis Miguel pospone concierto en la Arena CDMX

El concierto fue reprogramado para el lunes 28 de octubre.

A través de redes sociales, Luis Miguel anunció la reprogramación del concierto que tendría mañana, miércoles 23 de octubre, en la Arena CDMX.

En el comunicado, el equipo de 'El Sol de México' explicó que la decisión fue tomada por "imprevistos en la logística" e informaron que la presentación se reprogramará para el lunes 28 de octubre.

Asimismo, aseguraron que las entradas previamente adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

"Agradecemos de antemano su apoyo y compresión" , finalizó.

COMUNICADO



Al público en general y a los medios de comunicación, informamos que el evento de Luis Miguel para este miércoles 23 de octubre será reprogramado para el día 28 de octubre.



Conoce más detalles a continuación. pic.twitter.com/232hpTRYr1 — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) October 23, 2024

La noticia no fue bien recibida por usuarios en redes, quienes reprobaron que el cambio fuera anunciado con pocas horas de anticipación.