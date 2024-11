Luis Miguel 'arruina' cumpleaños de una mujer en Mérida

En el video que se viralizó en redes sociales, le pidieron a la cumpleañera grabar en otro ángulo para no delatar al cantante

El cumpleaños de una mujer en Mérida se volvió inolvidable, pero no por los regalos o las felicitaciones, sino por la presencia del cantante Luis Miguel.

En redes sociales se viralizó un video en el que una persona grababa a su mamá en un restaurante de Mérida, a donde fueron a celebrar su cumpleaños.

Sin embargo, el momento en que la señora soplaba las velas de su papel y le cantaban "Las Mañanitas", un equipo de meseros se acercó para pedirle a la persona que grababa que lo hiciera desde otro ángulo.

Esto ocurrió debido a que, en una de las mesas del fondo, se podía ver a Luis Miguel sentado. Incluso el cantante llamado "El Sol" encendió el flash de su celular para no aparecer en la toma.

En redes sociales, los fans tuvieron reacciones mixtas, ya que unos justificaron a Luis Miguel al decir que busca proteger su privacidad, mientras que otros consideraron que fue una grosería de su parte y del staff del restaurante.

"Que se compre su propio restaurante", "Luis Miguel con el flash prendido para no verse, como si no lo hubiéramos hecho famoso", "Tiene derecho a no querer aparecer en el video de otra persona", "Lo que menos quería era ser noticia", son algunos comentarios que pueden leerse en X (antes Twitter).