Lucero Mijares defiende a Ángela Aguilar del cyberbulling

La hija de Lucerito lamentó el acoso y críticas que recibe la menor de la Dinastía Aguilar

Lucero Mijares ha vivido el bullying en carne propia, y por eso empatiza con la situación de su colega Ángela Aguilar, quien el pasado fin de semana fue abucheada en la entrega de los Kids Choice Awards 2024.

En un encuentro con los medios de comunicación, la hija de Lucero y Manuel Mijares reiteró que la menor de la Dinastía Aguilar es demasiado joven para todas las críticas y ataques que recibe en su contra por su matrimonio con el sonorense Christian Nodal.

"Híjole, sí, pero creo que la gente a veces comenta pura barbaridad. Está muy cañón y creo que ella es una mujer super talentosa que, bueno, no creo que tenga que hacer caso a nada de las cosas que le dicen y también es muy chiquita, muy joven para aguantar tantas barbaridades", dijo Lucerito.

También comentó que le gustaría conocer a la intérprete en persona para la posibilidad de trabajar juntas en alguna colaboración musical.

"Yo nomás quiero decirle que la admiro muchísimo, que espero conocerla muy pronto, que espero poder colaborar junto con ella y pues nada, le deseo también muchísima suerte", reiteró.

En los últimos meses, Lucero Mijares fue duramente criticada por su aspecto físico y fue comparada con su madre Lucero. Incluso recibió burlas por parte de los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y "El Estaca", quienes señalaron que la joven cantante parece hombre.

"Yo no entiendo por qué en pleno 2024 sigue habiendo este tipo de cosas, me tiene muy enojada pero ahora sí que no hacer caso y ojalá que en unos años pueda acabar esto", expresó en aquel entonces.