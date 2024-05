"Son como las cucarachas": Lucero habla de los 'haters' de su hija

La actriz y cantante aprovechó una entrevista para enviar un mensaje a quienes insultan a su hija de 19 años, como Eduardo Videgaray de 54, y su esposa Sofía Rivera de 31.

Luego de que Lucero volviera tendencia en redes sociales la frase "Cancelados para siempre" , como respuesta a la disculpa pública que Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres, emitieron en el programa de Imagen Televisión '¡Qué importa', por los comentarios ofensivos a su hija Lucero Mijares, la cantante habló con la revista '¡Hola!' de cómo enseña a la joven a lidiar con el odio en redes sociales.

La intérprete de éxitos como 'Vete con ella' y 'Cuéntame' fue cuestionada por la revista sobre los comentarios que su hija ha recibido de parte de algunos medios de comunicación, a lo que responde: "Hay una línea entre lo que pueda ser una crítica negativa y ya una ofensa, un insulto. Yo creo que hoy en día es lamentable y desafortunado que haya insultos y que haya discriminación y que haya violencia de género hacia las mujeres, que se les juzgue, que se hable de su físico y que se hable de cosas íntimas o privadas" .

Agradecen el apoyo

'La novia de América' afirma que tanto ella como su expareja y padre de Lucero, el cantante Manuel Mijares, han ayudado a su hija a no caer en provocaciones de algunos periodistas y 'haters' en redes sociales, además de expresar al público lo que siente por el apoyo que recibe su hija: "Estamos más que agradecidos con todo ese apoyo, siempre con ese cariño, que si alguien dice algo feo hay miles de comentarios a favor. Entonces, eso es con lo que te quedas y ella lo está aprendiendo día con día muy bien" .

Cuando Lucerito Mijares fue cuestionada por los comentarios de Eduardo Videgaray y Sofía Torres, la joven actriz y cantante respondió que no le daba importancia, cosa que su madre, Lucero, confirma: "Nosotros le aconsejamos eso mismo, que no se enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal, porque los ‘haters’ existen, son como las cucarachas que tienen que existir y tienen que estar, que no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada" .

Lucero Mijares actualmente participa junto a su padre, Manuel Mijares, en el programa de televisión 'Juego de voces', en el cual cada semana su nombre es tendencia en redes sociales por los comentarios del público que aplauden sus interpretaciones y versatilidad al demostrar que puede cantar diversos géneros musicales.