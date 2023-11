Lenny Kravitz acude a concierto de Paul McCartney en México

El cantante de 'American Woman' fue captado disfrutando del concierto en el Foro Sol.

El primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México tuvo un invitado especial, se trató de Lenny Kravitz, quien acudió la noche de este martes a la presentación.

Con un séquito de seguridad, Kravitz no pudo pasar desapercibido en la Zona Diamante, donde varios asistentes comenzaron a pedirle la foto del recuerdo, momentos antes de que diera incio el encuentro musical.

El cantante de 'American Woman' vistió totalmente de negro, con una chamarra de cuero, gafas oscuras y su característica melena, y fue accesible con el pùblico que lo reconoció y gritaba su nombre, a lo que respondía elevando la mano a manera de saludo.

Una vez que inició el concierto, Lenny no dejó de bailar mientras el Beatle interpretaba temas como 'Got To Get You Into My Life', 'Can't Buy Me Love' y 'Junior's Farm'.