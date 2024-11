'No me sentía querida': Leire Martínez sobre la Oreja de Van Gogh

La cantante se sinceró sobre su ruptura con la banda y las heridas emocionales que carga

Leire Martínez finalmente rompió el silencio sobre su repentina salida de La Oreja de Van Gogh, y lo hizo con impactantes revelaciones sobre cómo se sentía dentro de la famosa banda.

En una entrevista para el programa de Mediaset emitido en Mtmad, "Me quedo conmigo", la intérprete de "Jueves" se sinceró con la psicóloga Andrea Vicente para hablar de las heridas de su infancia, su mala relación con los padres y sobretodo, el ambiente que se vivía dentro de la Oreja de Van Gogh.

"No me sentía querida y me he sentido muy sola. Cuando vi que me preguntaban en las entrevistas por determinados temas fue cuando me di cuenta que ahí no era", comenzó Leire.

También agregó que ella no estuvo de acuerdo con el comunicado que publicó la banda para anunciar su salida, mismo que ella no firmó, por lo que siente que su palabra no fue tomada en cuenta.

"Si alguien cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso, no lo ha sido. El sentido común te dice que si yo no he firmado ese comunicado es porque no estaba de acuerdo con él", comentó.

"Amaia y yo nunca hemos sido amigas"

Leire aclaró que su salida no tuvo nada que ver con Amaia Montero, primera vocalista de la Oreja de Van Gogh, como se pensó originalmente. Además, aclaró que no es su amiga pero tampoco tiene ninguna rivalidad con ella.

"Amaia y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras. Además, la admiro profundamente. Fue un cierto interés, lo de poner el foco en nosotras. Yo no soy rival de nadie. Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros", dijo Leire.

Y a manera personal, confesó que gracias a la difícil relación con sus padres, a lo largo de su vida ha tenido problemas para poner límites.

"En mi vida me ha costado siempre poner límites en casi todos los aspectos de mi vida. Desde mi familia, las relaciones de pareja, en el trabajo... Me di cuenta a raíz de una relación de pareja. A veces hay un detonante y una situación que te abre los ojos y te das cuenta de que algo no está funcionando".