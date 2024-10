Laura Pausini canta en el cumpleaños de Sophia Loren

La icónica actriz celebró sus 90 años de vida acompañada de sus seres queridos

Sophia Loren celebró cumpleaños 90 con una fiesta en Roma, a la que asistió Laura Pausini para amenizar la noche.

Ante los 150 invitados al festejo de la icónica actriz, la cantante italiana interpretó el tema: ‘Lo Sí (Seen)’, canción principal del filme ‘La vida por delante’, la cual es protagonizada por Sophia Loren y estuvo bajo la dirección de su hijo, Edoardo Ponti

El tema que habla sobre la importancia de ser visto y escuchado, causó que más de uno no pudiera contener sus lágrimas al emocionarse con el tema. No obstante, Pausini, no solo sorprendió al público asistente, pues, también fue a Sophia Loren al cantarle las mañanitas en inglés e italiano.

Asimismo, Laura aprovechó para expresar su admiración y cariño que siente hacia la icónica actriz, donde destacó su legado y su influencia dentro del cine y cultura italiana. No obstante, Sting, fue otro de los invitados de honor de la actriz y aprovechó para interpretar el tema: ‘Every Little Thing She Does Is Magic’.

Por otro lado, su hijo Edoardo Ponti, habló sobre el impacto de su madre en su vida y en la industria del cine, donde aprovechó externar su gratitud por la presencia de los invitados en este día tan especial.

La actriz, por su lado, hizo una reflexión sobre el paso del tiempo: “la ventaja de la edad es que no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Una velada como esta, con mis hijos, mis nietos, mis amigos y compañeros de trabajo, es demasiado corta. Hemos llorado, reído y brindado juntos. Y si hay un regalo que podéis hacerme es celebrar, no solo a mí, sino a todos los que seguimos aquí”.