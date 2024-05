Larry Hernández se disculpa tras polémica con empleado

El cantante se volvió tendencia tras viralizarse un video en el que le hace una señal obscena a una persona de su staff.

El cantante Larry Hernández se disculpó con un integrante de su staff después de que se viralizara un video en el que le hace una seña obscena, tras aparentemente haberse molestado por quitarle el micrófono del lugar que el cantante quería que permaneciera, actitud que fue reprobada por los internautas quienes lo tacharon de grosero.

Luego de la ola de críticas que recibió, Hernández aseguró que las personas que se quejaban eran de la "generación de cristal" , lo que generó más enojo en las redes sociales, por lo que recurrió a ellas para disculparse por su reacción.

Reflexión

El intérprete de 'La Voladora' decidió tomar un periodo de reflexión para ofrecer disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por la forma en la que se comportó con su staff y la reacción en redes: "Damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso" , comentó.

Hernández es consciente de su error y aunque quizás habrá personas que no lo puedan perdonar, aceptará la decisión, pero aseguró que “todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas” .

Gracias a una reflexión que hizo, sabe que no volverá a repetirse la actitud que lo llevó a ser criticado y sabe que con pedir perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro en el que “Dios me dará la fuerza para ser mejor” .