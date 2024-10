Preparan documental sobre la muerte de Valentín Elizalde

Fausto "Tano" Elizalde, primo del cantante, relatará lo sucedido en el atentado de 2006

A casi 18 años de la partida de Valentín Elizalde, todavía existen muchos mitos sobre su muerte, mismos que intentarán esclarecerse en "El Sobreviviente Elizalde".

Este documental está narrado a través de los ojos de su primo Fausto "Tano" Elizalde, quien estuvo presente en aquel atentado en contra del cantante, el 25 de noviembre de 2006, a las afueras del palenque de la Expo Feria Reynosa, en Tamaulipas,

Bajo la producción de José Garza Durón y Alejandro Garza Durón, y la dirección de Ricardo Huerta, el documental muestra cómo fueron los últimos días y horas de vida del cantante, así como el impacto que generó en sus familiares.

" Con la investigación tuvimos mucho material valioso. Tenemos más de 60 horas de grabación de entrevistas, pero muchas se quedaron fuera. Nos concentramos en un corte de lo que había pasado ", comentó Huerta en el marco del 19 festival de documentales DocusMx, realizado en el Cine Tonalá este jueves. " No es un tema amarillista, es escuchar a las personas que estuvieron alrededor ".

El elenco del documental

El documental cuenta con las actuaciones de Carlo Guerra como Valentín Elizalde y Markin López como Fausto, y la fotografía estuvo a cargo de Rodrigo Villa, Eder Nieto y Ricardo Huerta.

" Mi proceso como director fue tener esa parte de confianza con Tano y ganar un amigo. Como director, uno no tiene que juzgar al personaje con el que estás trabajando, pero me dediqué a escucharlo. Luego me dejaba de hablar porque no le gustaba lo que veía.

"La tarea se hizo desde atrás. Tener esta intimidad con el personaje y su historia, entender lo que pasaba. Después trazamos un mapa y escribimos mucho, más que este largometraje. Trazamos una línea cronológica sobre la vida del cantante ", agregó Huerta.

La producción de El Sobreviviente Elizalde adquirió los derechos musicales y legales del artista para incluir testimonios de la familia y amigos cercanos recabados en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa.

Con una duración de 92 minutos, El Sobreviviente Elizalde será la cinta inaugural del festival de cine BJX en el Teatro Juárez en Guanajuato, el próximo 25 de noviembre.

Hasta el momento se desconoce qué familiares de Valentín Elizalde participarán en el documental, o qué otras personas se involucraron en la producción. También se desconoce si el documental llegará al streaming en algún momento.