¡Lana del Rey en México! Anuncia concierto en el Foro Sol

La reconocida cantante estadounidense Lana del Rey anunció hoy su próxima presentación en la capital del país como parte de su gira "Say yes to heaven".

El Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, será el escenario del esperado evento, el cual está programado para el próximo 15 de agosto, y que promete ser una gran experiencia para toda su fanaticada mexicana.

Según la publicación realizada en las redes sociales de Ocesa, una de las principales empresas de espectáculos en México, la preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo el 31 de mayo, mientras que la venta general de boletos iniciará el 1 de junio. Ante el anuncio, los seguidores de Lana del Rey han mostrado su entusiasmo y alegría en las redes sociales, compartiendo memes y mensajes de emoción.

Todo un icono para una generación

Conocida por su estética visual evocadora y nostálgica, la artista ha logrado cautivar a la audiencia con su melancólico estilo. Su imagen de "chica triste" ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans alrededor del mundo. Además, sus letras y música llevan un sello distintivo que la ha llevado a ser considerada como un ícono queer por sus seguidores.

El pasado mes de marzo, Lana del Rey lanzó su esperado noveno álbum titulado "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", bajo el sello discográfico de Interscope Records/Universal Music Canada. El álbum ha sido muy bien recibido y ha destacado por canciones como "The Grants", "Candy Necklace ft. Jon Batiste" y "Say Yes To Heaven", entre otros éxitos.