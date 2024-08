VIDEO: John Milton hipnotizó a Christian Nodal antes de su boda con Ángela

El "Caballero de la Hipnosis" recordó cuando hipnotizó al cantante sonorense durante una fiesta

John Milton tiene años entreteniendo a todos en el escenario con sus espectáculos de hipnotismo y en ocasiones ha sido contratado para fiestas privadas; fue en una de ellas que se topó con Christian Nodal.

El cantante sonorense pidió los servicios del famoso hipnotista durante un evento, sin imaginar en cómo terminarían las cosas para el intérprete de "Botella tras botella".

Así lo narró el propio John Milton durante el programa "Amar Más Podcast" donde sorprendió con esta anécdota que habría ocurrido poco antes de que Christian se casara con Ángela Aguilar.

De acuerdo al "Caballero de la Hipnosis", dijo que fue el propio caborquense el que se acercó a él para pedirle que lo hipnotizara y que no creía que fuera posible en medio de una fiesta con tanto ruido.

“ Llegamos a una fiesta donde había banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’, le dije ”, contó John Milton.

Durante la sesión, dijo que varias personas se acercaron para grabar lo ocurrido. En las imágenes puede verse a Christian respirar profundamente y, para sorpresa de todos, el cantante se desplomó en el suelo.

“ Y él empieza a respirar y al ir respirando en el suelo. De repente se amontona la gente empiezan a grabar, no sé quién grabó y empecé a dar mensajes de lo que yo creo que le puede servir a un paciente en esta situación, aquí tendremos que entender algo llamado el poder de las palabras que imprime el terapeuta para intentar generar un cambio en el paciente sirvió ”, continuó Milton.

Esto provocó todo tipo de reacciones en redes, donde los internautas le pidieron a Milton que hipnotizara a Christian para "quitarle lo mujeriego". Esto por la controversia en torno a su separación de Cazzu en mayo y su repentino noviazgo con Ángela en junio, mismo que llegó al matrimonio apenas hace un par de semanas.

" Lo hubieras hipnotizado para que deje de ser padre ausente", "Lo desprogramaste", "Milton, ¿no le puedes quitar lo mujeriego?", "Hipnotízalo otra vez para que vea la pendejada que cometió al casarse con Ángela", "Ojalá lo hubieras hipnotizado para que se haga responsable del bebé de Cazzu ", son algunos comentarios que pueden leerse.