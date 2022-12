Paty Cantú y su romance (fallido) con Josh Radnor, actor de la serie HIMYM

La cantante mexicana recordó la forma en que en medio del encierro por el Covid-19, el actor Josh Radnor y ella vivieron una historia de amor digna de cuento de hadas, pero con un final no muy feliz.

La cantante mexicana Paty Cantú compartió un video en el que narra cómo fue que conoció a Josh Radnor, actor que interpretó a Ted Mosby en la serie "How I Met Your Mother".

Durante el video, la cantautora de "Goma de Mascar" le contó a sus seguidores cómo fue que contactó a su "crush" platónico, recordando que todo ocurrió a través de su correo electrónico.

"Ya saben cómo te dicen que hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad, pues a mi me pasó...

"La historia comienza con un decreto y es que yo siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona, lo más patético, sino de el personaje que hacía Josh Radnor en una serie que se llamaba 'How I Met Your Mother'. Lo que pasa es que yo, siendo super fan me suscribí a su newsletter que estaba anunciado en su Instagram, equis, no sé ni en qué año fue, habrá sido como en 2018 o 2019...

"En la pandemia, estando yo sola y devastada, llegó uno de sus newsletter, que llegaban como de una vez cada año, y pues no sé, me llegó lo que había escrito y le contesté agradeciendo lo que había puesto ahí porque yo estaba sola en la pandemia y me sentía muy deprimida, me había servido eso, sus consejos, y me contestó, y le contesté..."

Cantú siguió con la historia mencionando que su relación surgió a partir de llamadas y mensajes. Las cuales fueron siendo frecuentes hasta el nivel de una cita.

"De repente me pidió mi teléfono, y hablábamos y de repente me serenateaba por FaceTime y por Zoom y de repente, estábamos saliendo en persona", contó en su video en TikTok.

"Finalmente me di cuenta de que tenía muchos pedos, y está bien, todos los tenemos. Pero luego sospecho que tenía novia y todavía dijo 'juguemos un ratito con la mexicana'...

"Decidí quedarme con lo mejor de esa relación que fue una canción, y que pueden escuchar, es parte del álbum 'La Mexicana' y con una gran lección: no te enamores de un personaje, busca personas de verdad", concluyó la cantautora.

La canción creada por Paty Cantú y Josh Radnor se titula "Mírame", y fue lanzada en 2020.