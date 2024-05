Resplandece el 'Pink Aura' de Kenia Os en Hermosillo

Kenia Os se presentó por tercera ocasión en Hermosillo, esta vez como parte de su Pink Aura Tour en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora 2024.

Kenia Os iluminó la Explanada de Las Estrellas de la ExpoGan Sonora este domingo 12 de mayo, como parte de su gira Pink Aura, llevando su nueva era a tierras sonorenses en la segunda parada de su tour.

La velada comenzó con un video introductorio donde un conejo rosa saltaba, culminando con la entrada triunfal de la cantante, quien con un guiño dio inicio al espectáculo con 'La OG', el tema principal de su último álbum.

El público, emocionado, coreaba la canción mientras los bailarines ejecutaban la coreografía, preparando el escenario para la entrada de la artista sinaloense a las 20:36 horas, ataviada con un vestido rosa de encaje, medias blancas y tacones blancos.

Kenia agradeció a los asistentes con cariño: "Bebés, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo..." . Durante el espectáculo, sus seguidores, mayormente vestidos de rosa en honor al lanzamiento del disco, se hicieron notar, recordando el llamado de Kenia a través de un live el 24 de abril: "todos se vistan de rosa" .

Entre los carteles que sostenían los fans, destacaban mensajes emotivos, como "Kenia hoy me puse pink para verte" , "Kenia, Sonora te adora" , e incluso uno conmovedor que decía: "Lisiada y con collarín, pero con Kenia Os" . Hubo momentos especialmente conmovedores, como cuando Kenia leyó un cartel que decía: "Kenia, el cáncer me quiere joder pero no va a poder" .

La cantante, emocionada, interpretó 'Mentiroso', lanzada en 2019, generando una oleada de entusiasmo entre los asistentes. Agradeció el cálido recibimiento de Hermosillo, su tercera vez en la ciudad, animando al público a cantar a todo pulmón.

Kenia ofreció un recorrido por todas sus eras, desde Cambios de Luna hasta K23, culminando con Pink Aura, interpretando sus éxitos más destacados como 'Santos', 'Llévatelo', 'La Invitación' y 'Mamita Rica'. Figuras representativas de la era 'K23', dos perritos que se hicieron tendencia en TikTok con la canción 'Malas Decisiones', no podían faltar en el espectáculo.

La noche concluyó a las 21:42 horas entre papeles de color rosa que inundaron el lugar, mientras Kenia se despedía de sus seguidores, agradeciendo su presencia y energía.