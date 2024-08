"Me siento muy sola": Kendall Jenner

La integrante de la familia Kardashian se sincera sobre los problemas que enfrenta en su carrera como modelo

Kendall Jenner es una de las top models mejor pagadas del mundo; sin embargo las cosas no han sido fáciles para ella por el lado emocional, ya que confiesa que se siente muy sola.

En el podcast "Anything Goes" de Emma Chamberlain, la integrante de la familia Kardashian se sinceró y afirma que ha tenido que enfrentar todo tipo de desafíos en su carrera.

" No voy a sentarme aquí y decir que he tenido el viaje más complicado. Creo que he sido muy afortunada. Pero también he tenido mi propio conjunto de desafíos, ya sea estar sobrecargada de trabajo o no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado tener ", comentó Kendall.

Dijo que en algunas ocasiones ha llorado hasta quedarse dormida, y que estar constantemente de viaje por trabajo y lejos de su familia ya está afectándole mental y emocionalmente.

" Me siento muy sola. He tenido noches realmente oscuras en las que he estado en ciudades al azar y llorando histéricamente hasta quedarme dormida porque no he regresado a casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo ", agregó.

"Ha habido un montón de momentos definitivos en los que me he preguntado: '¿Qué está pasando, vale la pena todo esto?'".

Pese a todo y a los problemas de ansiedad que enfrenta desde que es una niña, afirma que en este momento de su vida se siente estable y esperanzada en que las cosas mejorarán.

" No veo por qué no debería ser honesta al respecto. En este momento me siento muy estable, muy esperanzada. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma, y mis amigos lo ven. Estoy más triste de lo normal. Estoy más ansiosa de lo normal ", declaró.