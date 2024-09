Katy Perry recuerda el año que ella y Orlando Bloom decidieron separarse

La pareja tuvo una fuerte crisis que los llevó a terminar temporalmente su relación

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más estables del medio, aunque su relación llegó a tener altos y bajos.

De hecho, la cantante de "Fireworks" recordó en una entrevista cuando ella y el actor de "Piratas del Caribe" se separaron en 2017, cuando llevaban apenas un año de relación.

" No estábamos realmente en la relación desde el primer día. Él lo estaba porque acababa de pasar un tiempo enorme en celibato y se había propuesto cosas. Yo acababa de salir de una relación y me dije: 'No puedo seguir con esto. Necesito nadar en otro estanque, pero tuve que hacer mucho trabajo de verdad' ", dijo Katy al podcast 'Call Her Daddy'.

Fue en ese punto que la artista vio que las cosas iban a ponerse serias, y al no sentirse preparada decidió que ambos tomarían caminos diferentes.

" Fue allí, y ya no estaba jugando a ese juego del gato y el ratón. Y yo pensaba: 'Esto es aburrido. Me voy'. Yo estaba tan acostumbrada a este push-pull. Porque una vez que lo tienes, juegas ", recordó.

Pasó un año "realmente difícil" como lo dijo Katy hasta que se animó a ir al mismo retiro y su vida cambió por completo.

" Finalmente fui a Hoffman hacia el final de ese año que estuvimos separados, y conseguí las herramientas. Hablábamos el mismo idioma. Estaría muerta sin él. No estaría en este planeta sin ese proceso y la meditación. Porque el ruido se hizo tan grande. Cuando 'Witness' salió, las cosas empezaron a cambiar y pensé que realmente me amaba. Pensé que realmente tenía ese centro, pero en realidad ese centro fue creado a partir de una validación externa. Me ayudó a recablear lo que pienso de mí misma, y me ayudó a conectar mi cabeza con mi corazón ". dijo.

Desde entonces, ambos procuran ir a terapia de pareja para arreglar cualquier problema entre ellos, especialmente desde que se convirtieron en padres de Daisy, que ya tiene cuatro años.

" Le mostré lo peor de mí. Le dije: 'Ésta es la próxima prueba. Te voy a enseñar lo más loco que hayas visto nunca', y él me dijo: 'No me asustas'. Y yo dije: 'Tú eres el papá del bebé'. Si no estás conmocionado por esto, entonces vamos a llegar lejos ", dijo.

" Queremos evolucionar, creo que por eso mantenemos esta relación: para ser mejores seres humanos y poder criar a este hermoso ser humano. Han sido diferentes capas. Cuanto más trabajamos, más avanzamos al siguiente nivel. Y a veces nos quedamos atascados, y nos decimos: 'Vale, vamos a hacer el trabajo y esto va a ser molesto, y no quiero hacerlo. No tenemos tiempo. Estoy cansado. Pero vamos a hacerlo'. Y pasamos al siguiente nivel. Por eso seguimos en la relación ".