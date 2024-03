"No se puede andar de novio": Esposa de Luis R. Conriquez revela conversaciones

A través de capturas de pantalla compartidas en sus redes sociales, Caro mostró conversaciones donde solicitaba acelerar el proceso de divorcio con Conriquez, mientras este negaba tener una nueva relación sentimental.

Karen Caro, aún esposa de Luis R. Conriquez, ha utilizado su cuenta de Instagram para exponer conversaciones con el cantante de corridos bélicos, luego de que este la acusara de agredirlo a el y su nueva novia, dejándole lesiones en el cuerpo y rostro.

En una de las conversaciones expuestas por Karen Caro, se lee: "Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado" , refiriéndose a la presunta nueva relación del cantante.

Además, Karen compartió una fotografía donde se le ve usando un cabestrillo en su brazo, acusando al cantante de haberla agredido a ella y a su madre, y calificó como "una burla" que Luis R. haya comenzado una nueva relación sin haber completado el proceso de divorcio.

La esposa del cantante aseguró que pronto publicará un video con pruebas de lo sucedido: "Pronto les daré a conocer todo. Yo sí tengo videos de todo lo que pasó" , afirmó.

Este conflicto entre Karen y Luis R. Conriquez ha generado gran controversia en las redes sociales, donde seguidores del cantante y su aún esposa se han incluso hasta enfrentado en comentarios.