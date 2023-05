"Funcionamos mejor como amigos": Karely Ruiz sobre Santa Fe Klan

Karely Ruiz ha aclarado recientemente cuál es la relación que tiene con el rapero Santa Fe Klan.

La modelo Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan se han convertido en el centro de atención tras ser captados besándose en un concierto en vivo en Monterrey, lo cual ha generado una avalancha de especulaciones, desde rumores de un apasionado romance hasta teorías de una estrategia publicitaria para promocionar su colaboración musical en el tema "Sabes".

Aunque anteriormente Ruiz había insinuado que ambos estaban dándose una oportunidad en el amor y se les había visto juntos en diferentes lugares, parece ser que poco después del lanzamiento de su canción, el romance llegó a su fin.

Ahora, fue la propia Ruiz quien rompió el silencio y reveló si el amorío fue una estrategia publicitaria o no. Durante una entrevista en el podcast "El canal de Momo", la modelo se sinceró y afirmó que al principio sólo se trataba de una colaboración.

" Ahora somos amigos, comenzamos a hablar y, como dicen, 'a lo que se dé'. Decidimos dejar que fluya, pero actualmente hay una amistad ", comentó.

Ruiz aclaró que en algún momento hablaron sobre tener una relación, pero debido a las exigencias de sus carreras consideraron que sería imposible.

" Creo que funcionamos mejor como amigos. Él tiene su trabajo, yo tengo el mío. No creía que una relación así funcionaría, y en este mundo de las redes sociales le dije: 'no tenemos tiempo para vernos'. Así que preferí dejarlo así ", agregó.

¿Entonces qué fue ese beso?

En cuanto al apasionado beso que protagonizaron, la modelo aseguró que tampoco fue parte de una estrategia publicitaria, sino que fue ella quien propuso besar al rapero.

" Simplemente sucedió. Le dije: 'oye, vamos a besarnos'. Soy muy atrevida y no pienso mucho antes de hacer las cosas. Tal vez en el fondo quería darle el beso ", reveló con una sonrisa.

En relación a su experiencia como cantante, Ruiz compartió que no disfrutó pasar tanto tiempo encerrada en el estudio de grabación. Por esta razón, ha decidido explorar el mundo de ser DJ.