Cerca del final del concierto, los asistentes, que disfrutaban del repertorio de Kany García estallaron en ovaciones al ver subir al escenario a Carin León para interpretar juntos 'Te lo agradezco'.

Una noche llena de emociones se vivió en Hermosillo este miércoles, cuando las voces de Kany García y Carin León se unieron en un dueto inesperado que desató la euforia del público en el Centro de Usos Múltiples.

Cerca del final del concierto, los asistentes, que disfrutaban del repertorio de la cantante puertorriqueña, estallaron en ovaciones al ver subir al escenario al sonorense para interpretar juntos 'Te lo agradezco'.

"Desde hace tiempo, vivía enamorada de la voz de alguien que sabía que iba a ser gigante" , expresó Kany antes de presentar a Carin León.

"Con Carin, esta canción me cambió la vida y mi percepción de la música. Él hace sentir que las canciones durarán para siempre, y fue quien me obligó a venir a Hermosillo, a cantar en su lugar, a trabajar con sus músicos y a entender, de alguna forma, el lenguaje de Sonora. Hoy en día, me hace pensar que quienes quieran trabajar conmigo, primero deberían conocer Puerto Rico" , añadió.

Al finalizar la interpretación, Carin León respondió con un emotivo: "Hermosillo te ama" .

¡Carin León aparece de sorpresa en el concierto de Kany García en #Hermosillo!



El cantante hermosillense se unió a dueto con la puertorriqueña para interpretar su éxito 'Te lo agradezco', despertando los coros y gritos de emoción del público en el Centro de Usos Múltiples.… pic.twitter.com/eByfptVuTm — EXPRESO (@Expresoweb) March 27, 2025

Una noche de emociones

Kany García apareció en el escenario a las 21:55 horas, vestida con un conjunto blanco de encaje transparente, short, chamarra negra y botas, mientras interpretaba 'Una vida nueva', tema de su más reciente álbum García, el cual da nombre a su gira.

Desde los primeros minutos del espectáculo, la cantante reafirmó el cariño especial que siente por Hermosillo.

"No suelo hablar tan pronto en mis conciertos, pero Hermosillo es una ciudad personal para mí" , dijo al público. "He grabado muchas cosas aquí y quise traer a un amigo, Alan Ortega, de la banda de Carin León. Donde tenga la oportunidad de llevar el sonido de Sonora, siempre estará conmigo en el escenario" , agregó.

El concierto continuó con temas como 'Fuera de servicio' y 'Soy Yo', mientras Kany agradecía el cálido recibimiento: "Qué ganas de estar acá y de compartir no sólo la música, sino también la energía de una ciudad que amo profundamente y que me ha dado momentos inolvidables" .

? Kany García pone a cantar a todos en el CUM en #Hermosillo



Desde su aparición en el escenario, el público recibió a la cantante puertorriqueña con gritos de emoción y la acompañaron coreando sus canciones.



| Cristian Ruiz/EXPRESO pic.twitter.com/zMVT74EO4W — EXPRESO (@Expresoweb) March 27, 2025

Volver a la raíz

La cantante aprovechó su presentación para destacar la importancia de regresar a lo esencial en la música.

"Una gran canción solo necesita una voz y una guitarra. Para mí, es vital volver a la raíz. Mientras mejor me vayan las cosas, más necesito regresar a la esencia" , explicó antes de interpretar temas emblemáticos como 'Hoy ya me voy', 'Para volver a amar' y 'Confieso', esta última creando un ambiente nostálgico en el recinto.

Con las luces de los celulares iluminando el lugar, Kany García hizo una pausa para reflexionar: "Arriba la música que cura lo que el alma no sabe cómo volver a su lugar" .

El público hermosillense se entregó por completo a la energía de la cantante, quien, a lo largo de la noche, llevó a sus seguidores en un viaje emocional con canciones como 'La culpa', 'Aunque sea un momento', 'Mi secreto' y 'De bien a mal'.

A las 23:36 horas, el espectáculo cerró con un ambiente festivo al ritmo de 'Agüita e’ coco', mientras una lluvia de papeles multicolor marcaba el final de una velada inolvidable.

Setlist # Canción 1 Una vida nueva 2 Fuera de servicio 3 Soy Yo 4 La siguiente 5 Lo que en ti veo 6 La malquerida 7 Titanic 8 Hoy ya me voy 9 Para volver a amar 10 Confieso 11 La culpa 12 Aunque sea un momento 13 Me quedo sola 14 Mi secreto 15 De bien a mal 16 Historia repetida 17 Para siempre 18 Te lo agradezco 19 García 20 Agüita e’ coco