Justin Timberlake recibe condena por conducir borracho en Nueva York

El ex integrante de NSYNC se declaró culpable por conducir bajo los efectos del alcohol

Justin Timberlake acaba de declararse culpable por un cargo menor de conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York.

Este viernes 13 de septiembre, el ex integrante de NSYNC logró un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, luego de que el pasado 18 de junio fuera detenido por conducir borracho, pasarse una señal de alto y salirse del carril por el que circulaba.

De acuerdo a The New York Post, el intérprete de "Mirror" se presentó ante el juez del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Villace, quien le impuso una sentencia de 25 horas de trabajos comunitarios en un lapso de un año, una multa de 500 dólares y una declaración pública sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad.

Al salir del tribunal, el cantante ofreció unas palabras a la prensa donde admitió que aquella noche no estaba en condiciones de manejar un vehículo y que este tiempo le permitió reflexionar sobre su comportamiento.

“ Como saben, intento mantenerme en un nivel muy alto y esto no fue así. Me encontré en una posición en la que podría haber tomado una decisión diferente, pero he tenido tiempo para reflexionar sobre ello y también entiendo por qué -el hecho de que todos ustedes estén aquí- yo tengo una plataforma, ustedes tienen una plataforma, compartimos esa plataforma ”, compartió Justin.

Timberlake también admitió que no estaba en condiciones de conducir aquella noche y comprendía la gravedad de sus acciones, motivo por el que también se le retiró la licencia de conducir en Nueva York.

“ Y por eso me gustaría decir a todos los que están viendo y escuchando, que aunque hayan bebido una copa, no se pongan al volante de un coche. Hay muchas alternativas. Es un error que cometí, pero espero que quienquiera que esté viendo y escuchando ahora mismo pueda aprender de este error, sé que yo ciertamente lo he hecho ”.