"Es una falta de respeto": Julio Preciado contra Peso Pluma y Natanael Cano

El Festival Arre en su primera edición ha anunciado a dos destacados exponentes del corrido tumbado, Peso Pluma y Natanael Cano, noticia que no entusiasmó a Julio Preciado.

La Ciudad de México se prepara para recibir un nuevo festival musical que promete cautivar a los amantes del género regional mexicano, un estilo que ha ganado gran relevancia a nivel mundial en los últimos tiempos.

El Festival Arre, en su primera edición, ha anunciado a dos destacados exponentes del corrido tumbado, Peso Pluma y Natanael Cano, como sus principales talentos. Esta noticia ha generado entusiasmo entre los seguidores de este género, pero también ha provocado polémica y descontento en otros sectores, como el reconocido cantante Julio Preciado.

Este expresó su desacuerdo con el cartel del festival, argumentando que los organizadores priorizaron la popularidad sobre el talento y la trayectoria. Preciado calificó como una absoluta " falta de respeto " que artistas como Ramón Ayala, Los Huracanes del Norte y Alicia Villarreal sean considerados teloneros de músicos que recién están comenzando en la industria.

" A mí se me hace una falta de respeto ver donde colocan a un Ramón Ayala, a un Alicia Villareal. ¿Cómo crees que van a ir a abrirle a estos muchachitos? ", dijo en entrevista para el programa "Sale el Sol".

El veterano intérprete también señaló que los artistas de moda están sobrepasando a aquellos que representan la tradición y que ya han construido una sólida carrera en el mundo de la música e hizo un llamado a sus colegas para que valoren el lugar que se les asigna en los eventos y no menosprecien su propia trayectoria. Asimismo, dejó claro que él no participará en el Festival Arre, y que, de haber sido invitado habría rechazado la oferta si no se le hubiera dado la consideración adecuada.

¿Cuándo y dónde será el Festival Arre?

El Festival Arre se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez, un escenario que ha albergado otros importantes eventos musicales como el Vive Latino, el Corona Capital y el EDC. La preventa de boletos se realizará los días 30 y 31 de mayo, exclusivamente para clientes de HSBC.

La cartelera del festival incluirá a destacados artistas como Los Cadetes de Linares, Caballo Dorado, El Coyote, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Aroma, Kumbia Kings, Camila Fernández y Majo Aguilar.

Los precios de los boletos se dividirán por categorías y fases, con los accesos generales oscilando entre los mil 680 pesos en la etapa más temprana y los 2 mil 80 pesos en la fase 3. Los boletos VIP tendrán un costo que va desde los 3 mil 528 hasta los 5 mil pesos en la última etapa de venta.

El Festival Arre se presenta como una oportunidad para disfrutar de la música regional mexicana en un ambiente festivo y reunir a reconocidos artistas y nuevas promesas del género. Los organizadores esperan que este evento se convierta en un referente para los amantes de la música regional mexicana y se consolide como una cita imperdible en la CDMX.