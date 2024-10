Julio Iglesias arremete contra los rumores de su retiro de la música.

El cantautor aprovechó para revelar que trabaja de la mano con Netflix para una serie biográfica.

Julio Iglesias se pronunció por medio de su cuenta de Instagram sobre las noticias generadas en torno a su salud, en las que se afirmaba que se iba a retirar de la música, dado que ya no podía seguir.

El intérprete de ‘Me olvidé de vivir’ y ‘Con la misma piedra’ desmintió todo rumor, donde señaló que no es la primera ocasión en que inventan algo respecto a su salud, pero que nunca habían llegado a tal extremo como para decir que se iba a retirar.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista, no sé de dónde, dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más” , escribió el cantautor.

Además, Julio arremetió contra el periodista que hizo la nota polémica sobre su retiro, pues había asegurado que la información provenía de un amigo del artista. Iglesias, ante eso, hizo énfasis en el impacto negativo que pueden tener este tipo de noticias.

El compositor recalcó que el día que llegue a tomar la decisión de dejar el mundo de la música, será él quien anuncie personalmente la noticia: “El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista”.

El intérprete de ‘Spanish Girl’ aprovechó la oportunidad para compartir una noticia importante sobre su carrera, pues actualmente trabaja en su serie biográfica, la cual será lanzada por Netflix y que, adelantó, cambiará la percepción de su vida.

"Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto y como siempre todo mi cariño” , concluyó.