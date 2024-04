Juan Gabriel se une a la Biblioteca del Congreso de EU con 'Amor eterno'

El 'Divo de Juárez' estuvo entre las últimas inclusiones al registro junto a trabajos de artistas como ABBA, The Notorious B.I.G. y Blondie.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha anunciado la incorporación de cinco icónicos nombres de la música al Registro Nacional de Grabaciones, destacando su importancia cultural e histórica en el patrimonio sonoro del país.

Entre los nuevos miembros se encuentran ABBA con su álbum de 1976 'Visitors', The Notorious B.I.G. con su disco de 1994 'Ready to Die', Blondie con su aclamado álbum de 1978 'Parallel Lines', y la versión de 1949 de Gene Autry de 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer'.

La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció las 25 grabaciones seleccionadas para el registro en 2024, enfatizando su significado cultural, histórico y estético.

Juan Gabriel también se une

Además, se ha incluido en el registro la emblemática canción 'El cantante' de Héctor Lavoe, lanzada en 1978 y escrita por Rubén Blades, así como el homenaje de Juan Gabriel a su madre con 'Amor eterno'. Esta última grabación es de 1990, pero la canción original data de 1984.

Iván Gabriel Aguilera, hijo de Juan Gabriel, expresó su emoción por la inclusión de la canción de su padre en el registro. En un comunicado enviado por la biblioteca, Aguilera mencionó el deseo de su padre de que su música trascendiera generaciones, y destacó que ver su legado inmortalizado de esta manera es un gran honor para la familia.