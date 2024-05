Dazlyn y Ariana cumplen su sueño de conocer a Yandel en las Fiestas del Pitic

El reggaetonero las recibió en su hotel después de su concierto en las Fiestas del Pitic 2024.

La hermosillense Dazlyn de la Cruz y Ariana Esparza, quien viajó desde Mexicali para ver a Yandel en el concierto de las Fiesta del Pitic 2024, lograron conocer a su ídolo la madrugada de este sábado 25 de mayo.

Las jóvenes esperaron más de 12 horas para estar en la primera fila del Foro Pino Suárez, y después del show se dirigieron al hotel en donde se alojaba en artista, en un taxi que les cobró 300 pesos, a pesar de la cercanía del lugar.

" Sirvió toda la 'funada' que nos dieron en redes sociales, porque gracias a ello alguien se apiadó de nosotras y nos mandaron un mensaje en Instagram diciéndonos que en ese hotel había unas Suburban, que posiblemente él estaba ahí. Cuando llegamos le preguntamos a los guardias si estaba Yandel, nos dijeron que estaba dormido, pero no podía ser porque acababa de terminar el concierto ”, relató de la Cruz.

Fue entonces cuando decidió mostrarle los tatuajes alusivos al artista y su identificación oficial con la firma de 'Wisinyandelera', misma que fue solicitada por los guardias para mostrarsela a Yandel.

En el video compartido en exclusiva por Dazlyn para e Media, se escucha a Gadiel, hermano del artista y quién las había conocido en la prueba de sonido, diciéndoles a las jóvenes “ ¿Vieron? Sí se pudo, me alegro por ustedes ”, segundos antes de conocer a Yandel.

" Yo le había regalado un vaso a Gadiel para que se lo diera a Yandel y nos dijo ‘Gadiel me dio el vaso y me enseñó un video de ustedes que estaban desde el inicio’ no podía creerlo ”, expresó emocionada.

El encuentro culminó entre fotografías, autógrafos y videos, así como con Dazlyn pidiéndole al puertorriqueño que le firmara la pierna para después tatuarla, promesa que cumplió horas más tarde.

" Te juro que olía a hombre rico, guapo y tatuado. Fue algo muy extraño porque dio una hora y 20 minutos de concierto y olía espectacular, a un perfume muy caro. Cuando Ariana y yo llegamos a mi casa estábamos en shock, cumplimos nuestro sueño. Nuestra ropa olía a él y así se va a quedar mi camiseta porque no la pienso lavar ”, comentó entre risas.

Fans desde niñas

Con respecto a la relación de amistad entre las jóvenes fans, Dazlyn compartió que estas se conocieron a través de redes sociales.

" Cuando Wisin y Yandel vinieron a Hermosillo al Tecate Sonoro (en octubre de 2023), Yandel me subió a sus historias por el tatuaje y de ahí Ariana sacó mi contacto y comenzamos a hablar. Ese día (concierto en Fiestas del Pitic 2024) fue la primera vez que nos veíamos. Ambas somos fans desde 2006 ”, agregó.

Dazlyn señaló que desde niña tuvo piñatas con temática de Wisin y Yandel, mandaba personalizar sus mochilas con el logo del dúo e incluso, en su sesión fotográfica de quince años portó una camiseta de los reggetoneros.