Jorge Medina y Josi Cuén conquistan Juntos a Hermosillo

Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón lograron un rotundo sold out en el Centro de Usos Múltiples de la Ciudad del Sol, dejando claro por qué su música sigue siendo un referente en el género.

En medio de una ambiente festivo, Hermosillo vivió una experiencia única e inolvidable con la presencia de dos de los artistas más emblemáticos del regional mexicano, Jorge Medina y Josi Cuén, quienes, el pasado 8 de febrero se presentaron en la capital del estado como parte de su gira 'Juntos'.

La noche estuvo marcada por una impresionante producción que incluyó pirotecnia fría, fuego y papeles multicolor.

Agradecidos por volver a Hermosillo

Previo a su presentación, en rueda de prensa, los cantantes destacaron el rotundo éxito de su gira conjunta, un proyecto que ha logrado conectar profundamente con su audiencia en todo el país.

'Estamos bien agradecidos porque treinta y siete eventos que hemos tenido, todos han sido sold out y aquí nos tienen la sorpresa de que también es un evento totalmente lleno de verdad, gracias a toda la gente' , expresó Josi Cuén.

Además, expresaron su emoción al regresar a Hermosillo, un lugar que les tiene un significado especial debido a los momentos vividos con su público.

'Queremos mucho a nuestra gente de todo Sonora, obviamente en especial a la gente de Hermosillo, porque nos regaló en algún momento cosas bien bonitas' , añadió Cuén.

Ambos coincidieron en que este tour ha sido un sueño cumplido, especialmente por la respuesta abrumadora que han recibido en cada uno de los conciertos realizados hasta la fecha, todos con entradas agotadas. Explicaron que la idea de hacer esta fusión surgió de manera natural, gracias a la amistad que han cultivado a lo largo de los años.

Por otra parte, también revelaron el secreto del éxito de su gira.

"El secreto de este proyecto es el público que se quedó esperando más de catorce años porque estaban muy chiquitos y ahora crecieron" , mencionó Jorge Medina.

Noche de éxitos e invitados especiales

A las 23:04 horas, los cantantes hicieron su entrada al escenario ante un público ansioso por disfrutar de sus éxitos. Con un atuendo elegante, Medina y Cuén, vistiendo pantalón negro, camisa y saco blanco, comenzaron su presentación con gran entusiasmo.

El público no paró de ovacionar mientras los artistas interpretaron algunos de sus mayores éxitos, tales como 'Y que quede claro', 'Llamada de mi ex', 'Qué me vas a dar', 'La calabaza', 'El final de nuestra historia' y 'Ya te perdí la fe', entre otros.

Entre los momentos más destacados de la noche, no solo se dieron tiempo para interpretar sus éxitos individuales, sino que también compartieron el escenario con invitados especiales.

El primero en aparecer sobre el escenario fue El Bebeto, quien se unió a ellos para interpretar temas como 'Cuatro meses', 'Seremos', 'Media naranja' y 'Lo legal', lo que causó gran emoción entre los presentes. Pero la magia no terminó ahí. Remmy Valenzuela también subió al escenario junto a los cantantes, para interpretar juntos algunos de sus más populares temas.

Entre ellos, 'Ya es muy tarde', 'Treinta cartas', 'Mi princesa' y 'Se va muriendo mi alma', fueron las melodías que llenaron de emoción a los presentes, quienes disfrutaron de una fusión única de talento y emoción.

Otro aspecto que hizo especial la presentación fue la interacción con el público. Durante el concierto, Jorge Medina y Josi Cuén invitaron a varias chicas al escenario.

Además, el público demostró su cariño y aprecio hacia los artistas, regalándoles varios ramos de flores, uno de los cuales decía: "Escuchamos tu música desde que teníamos 8 años y ya tenemos 25 años" , una muestra de la conexión que ambos artistas han logrado forjar con sus seguidores a lo largo de los años.

La presentación concluyó con el tema 'De ti exclusivo', pero el público fue complacido con 'Mi segunda vida'. Finalmente, se despidieron de Hermosillo con la canción 'Así fue', dejando la promesa de regresar en los próximos meses para su show programado el 8 de mayo en el Palenque de la Expogan Sonora.

Alann Mora regresa como solista

Alann Mora, quien estuvo a cargo de la apertura del gran concierto 'Juntos' compartió con la prensa su experiencia en esta nueva etapa de su carrera como solista.

El cantante recordó que no visitaba Hermosillo desde hacía aproximadamente seis o siete años, cuando formaba parte de una agrupación anterior. "Estoy muy contento de poder estar aquí, la gente de Sonora me ha recibido siempre con mucho cariño" , expresó con una gran sonrisa.

El cantante reveló que los conoce desde que tenía diez años, cuando aún era conductor de un programa en Guadalajara. " Jorge fue el primero en hablarme cuando salí de ‘La Trakalosa', me dio consejos y me apoyó mucho, así que estar en su show es un sueño hecho realidad" , destacó Alann con una clara muestra de admiración hacia ambos artistas.

A punto de cumplir 20 años en la industria, el cantante recordó sus inicios en 'Código Fama', su paso como vocalista de la Banda Cuisillos, y su éxito con La Trakalosa de Monterrey: "Han sido muchos altibajos, pero el amor por la música sigue intacto, y eso es lo que me impulsa a seguir adelante" , comentó.