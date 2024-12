Johnny Cortés acusa a papá de Nodal de truncarle su carrera como solista

El músico se sinceró acerca de la problemática situación a la que se ha enfrentado, prácticamente, desde que el padre de Nodal, dueño del sello discográfico JG Music, lo invitó a salir de Los Plebes del Rancho.

Johnny Cortés señala a Jaime González, papá de Christian Nodal, como el responsable de impedir que su carrera como solista sea impulsada, pues asegura que, desde que fue expulsado de Los Plebes del Rancho, su exmánager le dio largas, le hizo propuestas que no llegó a cumplir y hasta que lo bloqueó.

De acuerdo con la versión de Cortés, su expulsión del grupo estuvo justificada a través del argumento que habían encontrado otro cantante, el cual era mucho más parecido tanto física como vocalmente a Ariel Camacho, cantante original de la banda, quien murió hace nueve años.

Desconcertado por la decisión de don Jaime, Johnny trató de llegar a un acuerdo con su representante, pues entre sus planes no estaba que su carrera como cantante acaba tan rápido.

"Yo supe que me querían hacer a un lado, por eso quería llegar a un acuerdo con él (con Jaime González), pero no quiso nada y me dijo que ya no fuera a los conciertos" , dijo a la revista.

Pasó un mes de que Cortés ya no fuera uno más de Los Plebes para que volviera comunicarse con don Jaime, para solicitarle que le liberara su contrato con la discográfica y, de esa manera, poder probar suerte en la música en solitario.

Sin embargo, afirmó que esto no sucedió:

"Me dijo que le diera chance, que estaba ocupado, y así me detuvo como dos meses, después me dijo que Los Plebes no querían que yo estuviera en la empresa, y que eran Los Plebes o yo" , detalló.

Afirmó que González le pidió dos millones 500 mil pesos para liberar su contrato, pero al poco tiempo se retractó y le dijo que lo mejor era que cumpliera con su contrato, con una producción discográfica como solista.

"Ya no había palabra y pensé que, si así era ahorita, ¿qué podía esperar después?, entonces, le mandé un mensaje en buena onda, en el que le decía: ‘-Jaime, yo voy a grabar ese disco y le echamos ganas, sólo que hay que hacer un nuevo contrato y me siento a platicar contigo’" , contó a 'TVyNovelas'.

La respuesta de González, como contó el cantante, fue negativa, a tal grado que lo bloqueó.

"Me dijo: 'Necesito que cumplas, sino vamos a ver cómo nos vamos a arreglar y no tengo tiempo para tus mamad*s', y me bloqueó" .

Y, si bien, esto fue lo último que supo de su exrepresentante, sugiere que él pudo ser el responsable de que el tema que acaba de lanzar 'En esta Navidad', haya sido bajado de todas las plataformas digitales en las que la subió.