El video de JLO que ha causado especulación entre usuarios

Si bien la artista no ha dado declaraciones al respecto, los internautas quedaron desorientados con tal alimento.

"¡Fue uno de los mejores años hasta ahora! No puedo esperar a todo lo que vendrá el próximo año…", fue el epígrafe que escribió Jennifer Lopez en un video colgado en su cuenta de Instagram, donde eligió compartir sus momentos más significativos del 2022 junto a Ben Affleck y sus proyectos laborales.

El 2022 fue realmente un año de alegrías y éxitos para JLo, quien estrenó "Marry Me" junto a Owen Wilson y Maluma; se casó con Ben Affleck, dándose una nueva oportunidad en el amor a más de 20 años de su separación; y además adelantó que se viene un nuevo álbum para este 2023 que está comenzando: "This is me… Now".

La llegada del año nuevo fue celebrada por la Diva del Bronx desde su mansión de Hollywood, por lo menos así se pudo ver a través de otro audiovisual que colgó en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 230 millones de personas. El dato que observaron sus seguidores es que Ben Affleck estuvo ausente en dicho contenido publicado.

Con un vestido muy escotado en color rojo y negro, la cantante lució gafas con el número 2023, mientras hizo un brindis simbólico con sus fans de la red social de la camarita. La canción elegida para acompañar el video fue "What Are You Doing New Year's Eve?" de Ella Fitzgerald.

Pero lo que muchos internautas vieron fue un detalle numérico que causó cierto misterio en relación al futuro de JLo. Al lado de la copa de champaña y un objeto de cotillón dorado, se puede ver un cupcake con la leyenda numérica "2028".

Pero, en cambio, algunos usuarios de la red social manifestaron que lo que ocurrió fue una ilusión visual, ya que la decoración del cupcake ha querido ser "2023" y el trazo del último número lo convirtió en un "8".