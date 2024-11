Mariah Carey será interrogada por venta de drogas

La cantante fue demandada por difamación por su hermano Morgan, luego de revelar en su libro de memorias que él vendía drogas

La cantante Mariah Carey se encuentra en el ojo del huracán tras revelar en sus memorias, "The Meaning of Mariah Carey", detalles escabrosos sobre su vida familiar, como que su hermano Morgan vendió drogas, ahora enfrenta una demanda por difamación interpuesta por él y deberá testificar bajo juramento.

Según documentos legales obtenidos por The Sun, la cita para declarar será el próximo 17 de enero en las oficinas del equipo legal de Morgan Carey. En su libro, Mariah acusa a su hermano de violencia, venta de drogas durante su trabajo en un club nocturno neoyorquino en los años 80, e incluso insinúa un pasado en prisión. La cantante de "All i want for Christmas is you" también detalla violentas confrontaciones entre su hermano y su padre, llegando a involucrar a doce policías para separarlos.

"Se necesitaron doce policías para separar a mi hermano y a mi padre. Los grandes cuerpos de los hombres, todos enredados como un huracán arremolinado, se estrellaron ruidosamente en la sala de estar", escribió Carey en su autobiografía.

Ante estas acusaciones, el equipo legal de Morgan Carey exige a Mariah que presente pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones, incluyendo nombres y direcciones de testigos que puedan corroborar sus dichos. La cantante también aseguró que un estilista y un fotógrafo le confirmaron que su hermano era un traficante de drogas y que este hecho era de conocimiento público dentro de la familia.

Hasta el momento, Mariah Carey no se ha pronunciado públicamente sobre esta demanda. Sin embargo, en entrevistas anteriores ha reiterado la veracidad de los hechos expuestos en sus memorias.