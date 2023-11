Integrante de la banda Locomía muere a sus 53 años

Francesc Picas, integrante de la banda Locomía muere a los 53 años

Francesc Picas, quien fue integrante de Locomía, murió a los 53 años en Barcelona, aunque no revelaron la causa de muerte.

"A todos los amigos y seguidores, la luz de Francisco se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad; permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amaban. La familia y amigos, ante esta situación tan dolorosa, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se conserve con todo el amor y respeto que tanto merece. Gracias por su comprensión y apoyo" , informó su familia en un comunicado.

El intérprete de 'Obsesiva' reveló hace unos meses que estaba en desacuerdo con hacer un documental o una película sobre su historia con el grupo, pues aseguró que los ejecutivos intentaban crear toda una ficción de lo que realmente había sido y no quería manchar el honor y la historia del grupo de esa forma.

"En la película los guionistas me insistían a decir cosas que no eran reales. Ellos querían mi firma y que yo firmara como que daba fe de todo el discurso, y pues tú sabes el poder de una película: esa será la verdad oficial y para todo el mundo. Yo no podía firmar eso. O sea, la autorización y mis derechos de imagen y de nombre yo no lo podía dar ante un discurso donde la guionista me retaba a decir: 'Sí, te entendemos, tu verdad, sabemos que estamos hablando de tu vida y de la gente que te rodeó, pero es que no nos conviene para el discurso de la película" , agregó.

Hasta el momento los otros integrantes de Locomía no se han pronunciado al respecto.