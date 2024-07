Imelda Tuñón revela que aceptó infidelidad de Julián Figueroa

En "De Primera Mano" retomaron una entrevista que la ex nuera de Maribel Guardia habla de la infidelidad que sufrió de su marido

Imelda Tuñón se dio una oportunidad en el amor luego de sufrir la pérdida de su esposo Julián Figueroa en abril de 2023; pero su felicidad se vio apañada luego de que se retomara una entrevista que ofreció el año pasado donde hablaba de la infidelidad que sufrió por parte del cantante.

“Imelda Tuñón aceptó la infidelidad de Julián Figueroa” , decía en la descripción del video.

A través de la cuenta oficial De Primera Mano en Instagram, subieron un fragmento de una entrevista a la cantante, donde compartió lo sucedido en la infidelidad que existió dentro de la relación que mantuvo con el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia.

Explicó que todo ocurrió a raíz de una recaída de alcoholismo de Julián, algo que hablaron en su momento: “él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas, eso que pasó, él se arrepintió muchísimo, no se acordaba de lo que pasó” .

“No me quedó más que apoyarlo, obviamente sigo enojada, yo no tengo nada que ver en esto y como que me caiga a mí, la prensa y los malos comentarios” , mencionó.

No obstante, dicha publicación causó confusión entre los internautas, quienes pensaron que las declaraciones fueron recientes y externaron su descontento con la viuda de Figueroa.

“La verdad me da tristeza que hables así de Julián, yo te seguía pero desde ahorita no más ya no”, “que golpe para Maribel, ella tanto que la quiere y le paga haciendo esas declaraciones”, “de muy mal gusto sacar este tema cuando ya Julian ha fallecido. Esto ya pasó”, “malagradecida por respeto a ella tendrías que callar y por respeto a tu hijo” , escribieron los usuarios.

Maribel Guardia opina sobre la nueva relación de Imelda Tuñón

Fue durante una charla con los medios de comunicación que a Maribel Guardia se le pidió su opinión respecto a la nueva relación que tiene su ex nuera. La actriz sólo dijo que su máxima ilusión es que su nieto sea feliz y que si Imelda es feliz, ella también lo será.