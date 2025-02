La noticia fue dada a conocer esta mañana por diferentes medios locales y, posteriormente, confirmada por la propia colombiana a través de un comunicado de prensa que publicó en sus redes sociales.

Shakira acaba de pausar su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' por motivos de salud, y es que la cantante fue hospitalizada de emergencia en Perú, país en donde ofrecería dos conciertos este 16 y 17 de febrero.

La intérprete de 'Ojos así' compartió que sufrió un cuadro abdominal y aunque ya recibe tratamiento, por recomendación de sus médicos no podrá presentarse ante sus fans, tal y como lo tenía planeado:

"Me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche" , escribió.

Shakira lamentó esta situación pues, afirmó, tenía gran ilusión de reencontrarse con su público, por lo que pidió su comprensión:

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano" , agregó.

Por último, explicó que, hasta el momento, el único concierto que se verá afectado es el de esta noche; pues tiene la esperanza de ser dada de alta el día de mañana y continuar con los planes:

"Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuando antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes" .

Aunque no dio detalles sobre cuándo podría reponer esta fecha, la barranquillera explicó a sus fans que tanto su equipo de trabajo como los promotores ya están trabajando para que pueda llevarse cabo lo antes posible.

Después de su visita a Perú, Shakira continuará en Colombia, Chile, Argentina y México, conde ofrecerá ocho conciertos.