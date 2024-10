La pequeña hija de Alex Fernández se recupera de una cirugía

La nieta de "El Potrillo" fue sometida a una intervención quirúrgica

Alex Fernández preocupó a todos sus fans luego de publicar una foto y video de su pequeña hija Mía desde el hospital.

El hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández compartió las imágenes en las que se a su niña acostada en la cama de hospital mientras él está situado a su lado.

Con un extenso mensaje, explicó que su hija fue intervenida a cirugía, y expresó el orgullo que siente por la valentía con la que enfrentó la situación a pesar de su corta edad.

" Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y llena de admiración. Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más ", escribió Alex.

En el mensaje, Alex reveló que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía desde su nacimiento, y afortunadamente se recupera con éxito.

" Gracias a Dios, todo salió muy bien, y ahora está recuperándose como la campeona que es! Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. ¡Mía está perfecta y llena de energía! ", cerró su mensaje.

La publicación se llenó con comentarios de apoyo para Alex, su hija y toda la familia.