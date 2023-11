Héctor Castro Arredondo expresa su sentir en letras y pistas

El rapero hermosillense escribe sus temas, incluso produce a otros exponentes, basado en sus experiencias.

Héctor Castro Arredondo, un joven hermosillense de 27 años, comenzó a incursionar en el mundo de la música hace apenas 7 años, y encontró un refugio en el rap.

El ahora productor, escritor y rapero, relató que la música se convirtió en una forma de expresar sus sentimientos.

Héctor explicó que las letras de sus canciones son reflejo de sus vivencias, amigos, la calle, amor, y otras emociones que vive en el día a día.

“La música es la única manera en que puedo expresar lo que llevo dentro. Yo empecé alrededor del 2016, cuando conocí el rap, antes de eso no tenía idea que se podía hacer música en un estudio en casa, pensé que tenías que ir a un estudio grande” , recordó.

Castro Arredondo, indicó que fue hasta 2019, cuando con ayuda de sus amigos comenzó a hacer videos y tomarse su arte un poco más en serio.

“Me di cuenta que tenían algo que ver la poesía y el rap, nada más tenía que montarlo en un instrumental, así descubrí que se me facilitaba hacer música” , señaló.

El rapero ha tenido algunas presentaciones en vivo, pero confesó que la primera vez que subió al escenario, los nervios lo invadieron, pero al decir la primera palabra, este se esfumó.

“Comencé a disfrutar el show y a hacer lo que sé hacer” .

No lo hace por fama

Héctor subrayó que no hace música por dinero o fama, sino por la necesidad de expresarse.

“He recibido apoyo, no tanto económico o patrocinio, sino moral, de ahí en fuera, las inversiones en mi estudio, en mi carrera y videos ha sido por mí” , expresó.

El rapero señaló que es normal recibir comentarios negativos cuando, pero que estos son mayormente hechos por personas ajenas al mundo de la música que no entienden cómo funciona el negocio.

“Le diría a los que aún no se han animado que no van a perder nada, al final del día vale más intentarlo y saber lo que pasa, que quedarse con la duda. Que no se detengan por nada” .

Enfatizó en que ha conocido y grabado con personas que muchas veces les da miedo exteriorizar sus letras, ya que son sus emociones, pero una vez que lo hacen, ya no quieren salir del estudio.