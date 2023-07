Golpean a Harry Styles en la cara con un objeto en pleno concierto

El artista fue agredido durante una presentación en Viena, Austria.

El cantante británico Harry Styles se ha sumado a la lista de celebridades que han sufrido accidentes en medio de un concierto, pues mientras se encontraba en plena actuación en Viena, Austria, un fan arrojó un objeto que impactó en su ojo, y el incidente rápidamente se hizo viral en internet.

Styles, conocido por éxitos como "Golden", se encuentra actualmente en su gira "Love on Tour", ofreciendo una serie de presentaciones en diferentes países. Sin embargo, fue en el Ernst Happel Stadion de Viena donde ocurrió este bochornoso momento ante una multitud de seguidores.

Un video capturó el instante en que el cantante fue golpeado, generando cuestionamientos sobre las acciones que algunos fans realizan para llamar la atención de sus estrellas favoritas. Sorprendido por el impacto, Styles se llevó las manos al ojo, interrumpiendo momentáneamente su actuación y dejando perplejos a sus admiradores.

A pesar del incidente, el intérprete de "As It Was" decidió continuar con el espectáculo. Sin embargo esta decisión fue objeto de críticas por parte de miles de internautas, quienes reprobaron la reacción del famoso y solicitaron a los fans que no arrojen objetos al escenario como muestra de apoyo.

No ha sido el único

Harry Styles no es la única víctima de este tipo de acciones que no siempre son una muestra de afecto genuino por parte de los fans. Hace unas semanas, la cantante Adele advirtió a sus seguidores que se abstuvieran de lanzarle suvenirs u otros objetos durante sus shows en Las Vegas. " Los desafío a que me tiren algo, les juro que los mato ", dijo entre risas mientras realizaba una presentación en la ciudad.

Otro caso similar ocurrió recientemente con la cantante Bebe Rexha, quien resultó herida por un celular arrojado por un fan durante su concierto el pasado 18 de junio en Nueva York, Estados Unidos. La artista tuvo que suspender su actuación y buscar atención médica de inmediato, mientras expresaba su desaprobación por este tipo de acciones irresponsables.